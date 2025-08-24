Hatalmas kandalló is van az óriás étkezőben Hatvanpusztán – újabb képeket posztolt Hadházy a „mezőgazdasági üzemről”

Újabb képeket közölt Hadházy Ákos országgyűlési képviselő az Orbán család hatvanpusztai birtokáról. Hatvanpusztáról a kormány azt állítja, az a miniszterelnök apjának mezőgazdasági üzeme, valójában azonban sokkal inkább tűnik luxuskastélynak.

A friss képen az a 193 négyzetméteres étkező látszik, melyről Hadházy a héten már mutatott felvételeket. A mostani kép az építkezés alatt készült, és azon „nem csak az étkező, hanem a »vendégháznak« nevezett épületrész egyik lépcsője és a 143 négyzetméteres (!) »társalgó« is látható” – írja Hadházy. A képviselő birtokában lévő tervrajz szerint az étkezőt és a társalgót egy vékony fal választja el. A képen látszik egy kandalló és egy lépcső is.

A pénteken közzétett fényképeken több részlet is látható az étkezőről, ami kerámia járólappal, keményfa hajópadlóval, nemesfa nyílászárókkal van felszerelve.

A hatvanpusztai majorságról ebben a cikkben szedtünk össze minden eddig nyilvánosságra került részletet, képeken és videón mutattuk be, hogy zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén.