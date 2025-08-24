Jemen fővárosát bombázta az izraeli légierő

Két nappal azután, hogy az Irán által támogatott húti fegyveresek rakétát lőttek Izrael felé, izraeli légicsapások érték vasárnap a jemeni fővárost, Szanaát – közölte a hútik által működtetett tévé. Helyi beszámolók szerint az izraeli támadások a elnöki komplexum, rakétabázisok, valamint olaj- és erőművek környékét célozták.

Az izraeli hadsereg (IDF) közleménye szerint a jemeni elnöki palota Szanaában „egy katonai létesítmény területén található, ahonnan a húszi terrorszervezet erői katonai műveleteket irányítanak.” A támadásban körülbelül egy tucat izraeli gép – köztük vadászgépek és légi utántöltő gépek – vett részt, több mint 30 lövedéket dobtak le a négy célpontra.

Pénteken a hútik azt állították, hogy ballisztikus rakétát lőttek ki Izrael irányába. Az izraeli légierő egyik tisztviselője vasárnap elmondta: a rakéta nagy valószínűséggel több kisebb robbanótöltetet is hordozott, amiknek becsapódáskor kellett volna felrobbantaniuk.

Amióta 2023 októberében megkezdődött Izrael háborúja a palesztin fegyveres szervezet, a Hamász ellen Gázában, az Iránhoz kötődő hútik többször is támadtak hajókat a Vörös-tengeren, amit a palesztinokkal való szolidaritási akcióként állítottak be. Emellett rendszeresen lőttek ki Izrael felé is rakétákat, amelyeket többnyire sikerült elfogni. Izrael válaszul húti ellenőrzés alatt álló területeket támadott, köztük a létfontosságú Hodeidah kikötőt is. (Reuters/Times of Israel)