Szelfiző turisták borultak a csatornába a gondoláról Velencében

Reggel egy turistákkal teli gondola borult a csatornába Velencében. A baleset oka valószínűleg az utasok hirtelen mozdulata volt, sokan a gondolázás közben szelfit vagy videót készítenek a telefonjukkal, ami kibillentette az egyensúlyából a klasszikus evezős hajót.

Szerencsére az incidens a város egy belső csatornájában, a Castello negyedben történt, így nem jelentett veszélyt turistákra, akik a kikötött hajókba vagy a vízszinthez közel eső palotaablakok rácsaiba kapaszkodva másztak ki a vízből. Hasonló baleset történt májusban is a Canal Grandén, néhány méterre a Rialto-hídtól. Akkor is a turistákat hibáztatták, akik a szelfizés kedvéért elmozdultak, és kibillentették a gondolát. (ANSA/La Republica)