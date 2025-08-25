A katolikus egyház a gyerekek megrontásával vádolja a lengyel kormányt, mert felvette a tantervbe a szexuális nevelést

A lengyelországi katolikus egyház arra kéri a szülőket, ne engedjék, hogy a gyerekeik részt vegyenek az egészségnevelés nevű új, választható tantárgyon, amit a kormány a következő tanévben vezet be a negyedik osztálytól felfelé. Ezzel a Családi Életre Nevelés programot váltják fel. Mivel a tanórának a szexuális felvilágosítás is része, ezért a püspökök szerint az új tantárgy családellenes, bomlasztja a hagyományos nemi szerepeket és erkölcsileg megrontja a gyermekeket.

„Az új tantárgy koncepciója szerint a tanulókat már a legfiatalabb kortól erotizációnak vetik alá. A szexuális tevékenységet elszakították a házasságtól, és úgy mutatják be, mint a minden korlátozás alóli felszabadulást – beleértve az életkori határokat és a következményekért való felelősséget is. Az együttlét egyetlen feltételeként a tudatos beleegyezés kritériumát fogadják el. Az egészségnevelés bevezeti az iskolába a genderalapú nemfelfogást. Nem segíti a fiatalokat abban, hogy elfogadják a saját biológiai nemüket. Ellenkezőleg, arra ösztönzi a gyermekeket és fiatalokat, hogy vessék el nőiességüket vagy férfiasságukat. Így nyitja meg az utat ahhoz, hogy a lányok fiúként, a fiúk pedig lányként azonosítsák magukat” - írták tiltakozó levelükben a lengyel püspökök, akik szerint ez az út végső soron a nemi átalakító műtétekhez vezethet.

A lengyel kormány eredetileg kötelezővé akarta tenni a tantárgyat, azonban konzervatív csoportok, valamint a jobboldali politikai ellenzék tiltakozása miatt végül az órákat választhatóvá tették.

A Lengyel Püspöki Konferencia a szülőknek azt üzente: „Isten előtt lelkiismeretetekben ti vagytok felelősek helyes nevelésükért. Nem szabad hozzájárulnotok gyermekeitek rendszeres megrontásához, amelyet az úgynevezett egészségnevelés leple alatt akarnak bevezetni.”

Katarzyna Lubnauer helyettes oktatási miniszter szerint a püspökök állításai „tipikus példái az álhíreknek”, mert az egészségnevelés valójában „pont az ellenkezője annak, amit a levelükben leírtak”. A tanterv szerint a diákok tanulni fognak „a család értékéről az ember személyes életében” és „a családi kötelékek ápolásának módjairól”. (Notes from Poland)