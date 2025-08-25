A katolikus egyház a gyerekek megrontásával vádolja a lengyel kormányt, mert felvette a tantervbe a szexuális nevelést

A lengyelországi katolikus egyház arra kéri a szülőket, ne engedjék, hogy a gyerekeik részt vegyenek az egészségnevelés nevű új, választható tantárgyon, amit a kormány a következő tanévben vezet be a negyedik osztálytól felfelé. Ezzel a Családi Életre Nevelés programot váltják fel. Mivel a tanórának a szexuális felvilágosítás is része, ezért a püspökök szerint az új tantárgy családellenes, bomlasztja a hagyományos nemi szerepeket és erkölcsileg megrontja a gyermekeket.

Az új tantárgy koncepciója szerint a tanulókat már a legfiatalabb kortól erotizációnak vetik alá. A szexuális tevékenységet elszakították a házasságtól, és úgy mutatják be, mint a minden korlátozás alóli felszabadulást – beleértve az életkori határokat és a következményekért való felelősséget is. Az együttlét egyetlen feltételeként a tudatos beleegyezés kritériumát fogadják el. Az egészségnevelés bevezeti az iskolába a genderalapú nemfelfogást. Nem segíti a fiatalokat abban, hogy elfogadják a saját biológiai nemüket. Ellenkezőleg, arra ösztönzi a gyermekeket és fiatalokat, hogy vessék el nőiességüket vagy férfiasságukat. Így nyitja meg az utat ahhoz, hogy a lányok fiúként, a fiúk pedig lányként azonosítsák magukat” - írták tiltakozó levelükben a lengyel püspökök, akik szerint ez az út végső soron a nemi átalakító műtétekhez vezethet.

A lengyel kormány eredetileg kötelezővé akarta tenni a tantárgyat, azonban konzervatív csoportok, valamint a jobboldali politikai ellenzék tiltakozása miatt végül az órákat választhatóvá tették.

A Lengyel Püspöki Konferencia a szülőknek azt üzente: „Isten előtt lelkiismeretetekben ti vagytok felelősek helyes nevelésükért. Nem szabad hozzájárulnotok gyermekeitek rendszeres megrontásához, amelyet az úgynevezett egészségnevelés leple alatt akarnak bevezetni.”

Katarzyna Lubnauer helyettes oktatási miniszter szerint a püspökök állításai „tipikus példái az álhíreknek”, mert az egészségnevelés valójában „pont az ellenkezője annak, amit a levelükben leírtak”. A tanterv szerint a diákok tanulni fognak „a család értékéről az ember személyes életében” és „a családi kötelékek ápolásának módjairól”. (Notes from Poland)

oktatás katolikus egyház szexuális felvilágosítás Lengyel Püspöki Konferencia gender egészségnevelés lengyelország szexuális nevelés Katarzyna Lubnauer