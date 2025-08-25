Az MNB alapítványa visszaadja a kecskeméti egyetemnek a félbehagyott kampuszt

A Matolcsy Györgyhöz közel álló kecskeméti Neumann János Egyetem kuratóriuma 127,5 milliárd forint kölcsönt adott az MNB Pallas Athéné Alapítvány vagyonkezelőjének, az Optima Zrt-nek. Ezt a pénzt az Optima a lengyel GTC ingatlanos cégbe fektette, ám a GTC részvényárfolyama esni kezdett, a pénzt az Optima nem tudta visszafizetni. Ennek lett áldozata a Kecskemétre tervezett új egyetemi kampusz is, melyet az Optima egyik cége, a Wepmark Kft. épített volna – majd adta volna bérbe az egyetemnek.

A HVG most arról ír, hogy az Optima átadta a Neumann János Egyetemnek a Wepmark Kft-t. Ezzel az Optima 16 milliárd forinttal csökkenthette az alapítvánnyal szembeni, a kamatok nélkül 127,5 milliárd forintos tartozását. A kampusz két telkét 2,5 milliárd forintra értékelték, a befejezetlen beruházást pedig 13,5 milliárdra – írja a lap.

A HVG úgy tudja, hogy az Optima-csoport új, immár Varga Mihály által megbízott vezetői abban bíznak, a tartozás fennmaradó részét ki tudják majd termelni 2031-re, amikorra vissza kell fizetniük a teljes összeget.