Hadházy szerint a Bors Orbán Győző-interjúját Bödőcs Tibor is írhatta volna

Orbán Viktor apja, Orbán Győző interjút adott a Borsnak, a Hatvanpusztáról adott magyarázataira pedig azonnal reagált is Hadházy Ákos egy Facebook-posztban. A független képviselő bejegyzésében azt írja, „egészen undorító, ahogyan Orbán az apját próbálja előretolni, egy 85 éves emberből hülyét csinálva próbál takarózni. Az meg az unokákra, dédunokákra próbál fogni mindent”.

Fotó: Németh Dániel/444