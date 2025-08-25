Hadházy szerint a Bors Orbán Győző-interjúját Bödőcs Tibor is írhatta volna

Orbán Viktor apja, Orbán Győző interjút adott a Borsnak, a Hatvanpusztáról adott magyarázataira pedig azonnal reagált is Hadházy Ákos egy Facebook-posztban. A független képviselő bejegyzésében azt írja, „egészen undorító, ahogyan Orbán az apját próbálja előretolni, egy 85 éves emberből hülyét csinálva próbál takarózni. Az meg az unokákra, dédunokákra próbál fogni mindent”.
Hadházy úgy látja, az interjú létrejötte „azt mutatja, hogy Rogán mérései szerint már a fideszesek tömegeihez is eljutott a dolog és zavarja is őket”. „Az interjú legfontosabb hazugsága, hogy miből van a pénz. Orbán apja egy 25 évvel ezelőtt interjúval cáfolja amúgy magát. Abban arra panaszkodik, hogy a kőbányák csak 3-4 százalék haszonnal dolgoznak. Nos, amióta a fia a miniszterelnök, ő 30-40 százalékkal dolgozik. Ez vagy úgy lehet, hogy tőle a kő magától masírozik ki a kamionokba, vagy ennyivel drágábban adja Lőrincnek a követ (ő meg adja tovább az államnak)” – írja Hadházy, aki bejegyzését azzal zárja, hogy „ezt az interjút írhatta volna Bödőcs Tibor is. Olyan, mintha az egész egy vicces leírása lenne ennek a hatalmas luxusnak”.