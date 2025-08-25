Hadházy szerint a Bors Orbán Győző-interjúját Bödőcs Tibor is írhatta volna

Orbán Viktor apja, Orbán Győző interjút adott a Borsnak, a Hatvanpusztáról adott magyarázataira pedig azonnal reagált is Hadházy Ákos egy Facebook-posztban. A független képviselő bejegyzésében azt írja, „egészen undorító, ahogyan Orbán az apját próbálja előretolni, egy 85 éves emberből hülyét csinálva próbál takarózni. Az meg az unokákra, dédunokákra próbál fogni mindent”.

Fotó: Németh Dániel/444

Hadházy úgy látja, az interjú létrejötte „azt mutatja, hogy Rogán mérései szerint már a fideszesek tömegeihez is eljutott a dolog és zavarja is őket”. „Az interjú legfontosabb hazugsága, hogy miből van a pénz. Orbán apja egy 25 évvel ezelőtt interjúval cáfolja amúgy magát. Abban arra panaszkodik, hogy a kőbányák csak 3-4 százalék haszonnal dolgoznak. Nos, amióta a fia a miniszterelnök, ő 30-40 százalékkal dolgozik. Ez vagy úgy lehet, hogy tőle a kő magától masírozik ki a kamionokba, vagy ennyivel drágábban adja Lőrincnek a követ (ő meg adja tovább az államnak)” – írja Hadházy, aki bejegyzését azzal zárja, hogy „ezt az interjút írhatta volna Bödőcs Tibor is. Olyan, mintha az egész egy vicces leírása lenne ennek a hatalmas luxusnak”.

