Orbán Győző Hatvanpusztáról: jövőre indul a gazdálkodás, de van medence, könyvtár, vendégház és szociális helyiségek is

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Orbán Viktor rendre azzal hárítja el a Hatvanpusztára vonatkozó kérdéseket, hogy az apja gazdasága, ezért a részletekről Orbán Győzőt kell kérdezni. Ez most a Borsnak sikerült, valószínűleg nem függetlenül attól, hogy Hadházy Ákos közölte: birtokában van a hatvanpusztai épületegyüttes tervrajza, és azt hamarosan nyilvánosságra is hozza. Az utóbbi napokban már több képet, például egy kandallóról készültet is megmutatott Hadházy az általa luxuskastélynak nevezett Hatvanpusztáról.

Orbán Győző
Fotó: Kiss Bence/444

Az interjú erősen indul. A főszerkesztő, Ómolnár Miklós azon kérdésére, hogy miért épp nekik (a kormányzati médiakonglomerátum KESMA-hoz tartozó) Borsnak ad interjút, Orbán Győző azt válaszolta:

„A fiam azt tanácsolta, hogy külföldről fizetett újságíróknak és lapjaiknak ne adjak interjút. Azok csak propagandára használnák. Maguk magyarok, nem?”

Ez már egy jóval bővebb válasz, mint amivel a 444-et tisztelte meg a miniszterelnök apja.

Orbán Győző aztán rövid történeti áttekintéssel kezd, elmondja, hogy Hatvanpuszta kostelep volt a Habsburgok idején, majd 1945 után az állami gazdaság telephelye lett. „Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt, a fiam is, nyári diákmunkában” – meséli Orbán Győző, a cikkből kiderül, bizony, hogy a miniszterelnök volt diákmunkás Hatvanpusztán. A rendszerváltás után viszont tönkrement a hely, ami annyira elszomorította a miniszterelnök apját, hogy megvásárolta és helyrehozta.

De mi lesz ott? Először földeket vásárolt a környéken, hogy legyen alapja a gazdaságnak, és az ősz végére már elkészülhet a gazdasági központ, és jövőre már beindulhat a gazdálkodás – mondta Orbán.

Hogy miként zajlott az építkezés Hatvanpusztán, itt mutattuk be.

Fotó: Németh Dániel/444

Aztán sorolni kezdi, mi látható kívülről: portaépület, őrszolgálat, trafóház, szennyvízközpont, napelemtelep.

Valóban lesz könyvtár, „itt lesz a családunk összes könyve, irata, mindaz, ami megmaradt a múltból”. Továbbá „lesz egy tanulóterem és két diáklak, ha valakit mindez érdekel, és netán kutatni akarna”. Csináltatott „gyerekmedencét” Orbán a 7 dédunokának,

de vannak szociális helyiségek, vendégház („ha összejön az egész család, vagyunk vagy ötvenen”), valamint munkáslakás, raktárak, pincék, garázsok. Épült egy műhelyház a termények feldolgozására, gépszín szerelőaknával, valamint aszaló és pálinkafőző is: „minden, amire egy igazi gazdálkodónak szüksége lehet”.

Minderre pedig a gánti kőbánya nyereségéből futotta: „Tisztességesen gazdálkodtunk, nálunk nincs és nem is volt soha semmiféle »visszaosztás«”, és azt is hozzáteszi Orbán Győző, hogy sosem indult közbeszerzésen. Ez utóbbi formailag igaz is, ám valahogyan az ő cége sokkal többet fial, mint a konkurenciája. Amire az lehet a magyarázat, hogy az állami építkezésekhez – a közbeszerzéseken nyertes vállalkozók, például Mészáros Lőrinc – tőle rendelnek építési alapanyagot.

belföld orbán győző hatvanpuszta orbán viktor
Kapcsolódó cikkek

Hatalmas kandalló is van az óriás étkezőben Hatvanpusztán – újabb képeket posztolt Hadházy a „mezőgazdasági üzemről”

Kandalló, impozáns lépcső és 143 négyzetméteres társalgó a 193 négyzetméteres étkező mellett.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Megfogadtuk Orbán Viktor javaslatát, és megkérdeztük az apját, hogy milyen gazdasági tevékenység zajlik Hatvanpusztán

Fél napon keresztül próbáltuk megtalálni Orbán Győzőt, mire váratlanul megállt mellettünk a pirosnál.

Haszán Zoltán, Kiss Bence, Németh Dániel, Windisch Judit
POLITIKA

Zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén

Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.

Haszán Zoltán, Kiss Bence, Németh Dániel, Windisch Judit
belföld

A konkurenciához képest kilőtt Orbán Győző cége

Csak a külföldi hátterű cégeknek volt tavaly több bevétele, mint Orbán Győző bányacégének. Orbán unokaöccse is egyre sikeresebb.

Windisch Judit
gazdaság

Így folyik tovább a közpénz Mészáros Lőrinctől az Orbán családhoz

Orbán Viktor régóta hajtogatja, hogy ő nem foglalkozik üzleti ügyekkel. A családtagjainak cégei azonban az elmúlt években sorra jelentek meg olyan állami beruházásokban, amelyeket Mészáros Lőrinc birodalma irányított. Videón a kapcsolat története.

Direkt36
direkt36