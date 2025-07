A konkurenciához képest kilőtt Orbán Győző cége

Orbán Győző legnagyobb cégét, a Dolomit Kft.-t csak külföldi vetélytársai tudták megelőzni tavaly a nettó árbevételt nézve, a magyar tulajdonosokra jócskán rávert.

Orbán cégének kiemelkedően jó éve volt a tavalyi, minden eddiginél nagyobb, 6,53 milliárd forintos árbevételre tett szert. 2023-ban még „csak” 4,8 milliárdos bevétele volt. Arányaiban a Pajtika Bánya Kft. zárt hasonlóan jó évet, bár ott ehhez képest jóval kisebb összegekről van szó.

A lista első két szereplőjének kevesebb bevétele volt, mint 2023-ban, a Basaltnak sikerült javítania 200 millióval. Azokat a cégeket hasonlítottuk össze, amelyeknek a fő tevékenysége ugyanaz, mint a Dolomitnak.

Az árbevétel arányos nyereségben viszont abszolút verhetetlen:

Azt, hogy a Dolomit Kft. bevételeiből mennyi származik állami beruházásból, gondosan titkolja mindenki, ugyanis a legtöbb esetben átláthatatlanul, alvállalkozóként vesznek részt egy-egy projektben.

Azért néha felbukkannak közvetlenül is. A Direkt36 az elmúlt években dokumentumokkal bizonyította, hogy a Dolomit Kft. több csatornázási projektben és vasútépítésben is részt vett – ahol a megrendelők között ott volt a Simicska-féle Közgép és Mészáros Lőrinc egyik vállalkozása is. A projektben részt vevő források szerint annak ellenére rendeltek Orbán cégétől betonelemeket, hogy az drágább volt a konkurenciánál, igaz, egyesek szerint jobb minőségű is. A MÁV 2016-os szerződési listáján is feltűnik a Dolomit Kft., a céggel 73,5 millió forint értékben kötöttek keretszerződéseket.

Tavaly szeptemberben pedig azt derítettük ki, hogy az óriási Budapest-Belgrád vasút felújításához is Orbán családjától rendeltek építőanyagot: a Dolomit Kft.-től, a gánti bányából 2022-23 során több mint 200 ezer tonna vasúti követ szállítottak az építkezéshez. Az anyag egy részét a Mészáros-cég rendelte be, de a kínai kivitelező cég is tervezett egy bruttó 1 milliárdos szerződést kötni a gánti zúzottkő szállítására.

Arra sem a V-híd, sem a Dolomit Kft. nem válaszolt, hogy mekkora összegű megrendelésről volt szó. Az egyébként nem világos, mikorra készül el a beruházás, a Szabad Európa pár hónapja arról írt, november 30-án lehet a Budapest-Belgrád vasútvonal műszaki átadása, a közforgalom pedig Lázár János szavai szerint év végén vagy 2026 elején indulhat meg a pályán.

A Dolomit Kft.-ből szinte a teljes adózott eredményt, 2,688 milliárd forintot kivették osztalékként. Orbán Győzőnek 51,16 százalékos tulajdona van a cégben, ha annak arányában részesült az osztalékból, akkor 1,375 milliárdot kapott. Orbán Győzőnek más cégei is vannak, amelyek nem hasítanak ennyire a piacon.

Orbán Viktor és Orbán Győző egy 2014-es meccsen Fotó: Beliczay László / MTI

Orbán Győző unokája (Orbán Viktor unokaöccse) is egyre sikeresebb: az Orbán Dávid résztulajdonában lévő Murobán Kft. az elért árbevétel alapján ugyan csak a 24. a konkurencia körében, árbevétel arányos nyereség tekintetében viszont már a 6. A főtevékenységként kavics-, homok-, agyag- és kaolinbányászattal foglalkozó cégnek tavaly már 627,9 millió forint árbevétele volt, ami a 2022-es bevétel csaknem háromszorosa.

Az adózott eredmény már 165,4 millió forint volt, az árbevétel arányos eredmény pedig 26,35 százalék.

(A cikkben felhasznált gazdasági adatok forrása az Opten.)