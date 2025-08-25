Kőműveskanállal törtek be egy dohányboltba

Elrendelték egy 25 éves, büntetett előéletű férfi letartóztatását, aki kirabolt egy balassagyarmati trafikot, ahova augusztus 3-án tört be egy kőműveskanállal.

Az ügyészség közleménye szerint a férfi – amíg két társa megfigyelte a környéket – az épület hátsó részének lemezborítását egy kőműveskanállal kibontotta, majd egy 55x55 centis lyukon bemászott a dohányboltba. Onnan több cigit és 6 darab elektromos cigarettaszettet, illetve szeszes italokat adogatott ki társainak, illetve kivett a kasszából is 18 ezer forintot. Az ellopott termékekért drogot vettek.

A dohányboltnak 2 158 587 forint lopási és 2 000 000 forint rongálási kárt okoztak.