Megbocsát az ausztrál gombás gyilkosnak a vacsora egyetlen túlélője

A lelkészként dolgozó Ian Wilkinson a legfelsőbb bíróság előtt közölte, hogy nem tekint magára Erin Patterson áldozataként, illetve megbocsát a nőnek, amiért megpróbálta őt megölni, de amiatt nem tud neki megbocsátani, hogy három másik embert megölt a mérgezett Wellington-bélszínnel – írja a Guardian.

Wilkinson is ott volt azon a 2023-ban rendezett vacsorán, ahova Erin Patteron hívta el a volt férjét, annak szüleit, illetve a nagynénjét és annak férjét, a helyi baptista lelkipásztort, Ian Wilkinsont. A nő volt férje végül nem ment el a vacsorára, ahol Patterson Wellington-bélszínt tálalt fel, amitől a volt apósa, anyósa és annak nővére meghaltak, a lelkész pedig súlyosan megbetegedett.

A volt férj, Simon Petterson szerint a nő évek óta próbálta őt megölni különféle ételekbe tett mérgekkel, és egyszer annyira megbetegedett, hogy hetekig kómában volt, és kétszer is majdnem meghalt.

Erin Patterson egy 2025. május 12-i fotón, a büntetés-végrehajtás egyik furgonjában ülve Fotó: MARTIN KEEP/AFP

A 45 éves ausztrál nőt végül háromrendbeli gyilkosság és egy gyilkossági kísérlet miatt ítélték el.

Wilkinson most azt mondta, imádkozik azért, hogy Patterson a büntetési idejét „megjavulására fordítsa”, de hozzátette, hogy azért továbbra is zavarja, hogy a nő megölte szeretteit, és hogy őt is próbálta megölni.