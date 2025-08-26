A 22 évesnél fiatalabb ukrán férfiak is elhagyhatják az országot

Ukrajna engedélyezi a 18 és 22 év közötti férfiaknak, hogy elhagyják az országot – jelentette be Julija Szviridenko miniszterelnök kedden. Ez akkor is érvényes lesz, ha a hadiállapot továbbra is hatályban marad – írja a Meduza.

Drónnal gyakorlatozó ukrán katona a donyecki fronton. Fotó: VINCENZO CIRCOSTA/Anadolu Agency via AFP

Emellett – Szviridenko szerint – azok a 22 év alatti férfiak, akik már külföldön tartózkodnak, szabadon közlekedhetnek az ukrán határon oda-vissza, bármiféle korlátozás nélkül.

Ukrajnában 18 és 60 év közötti férfiaknak a teljes körű orosz háború kezdete óta tilos elhagyni az országot, néhány ritka kivételtől eltekintve. A hadköteles kor alsó határa jelenleg 25 év.

