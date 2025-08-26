Családok menekülnek Gázavárosból az éjszakai bombázás után, Izraelben pedig újabb tüntetések kezdődtek

Kedd reggel újabb palesztin családok menekültek el Gázavárosból, miután az izraeli hadsereg az éjszaka során ismét tüzérségi és légi csapásokat mért a város peremkerületeire – írja a Reuters. Ezzel egy időben újabb országos tiltakozási hullám indult el Izraelben a túszok kiszabadításáért és a gázai háború befejezéséért.

Izraeli tüntetők transzparenseket tartanak és elállják az utat az izraeli túszok Gázából való kiszabadítását követelő demonstráción Tel-Avivban, Izraelben. Fotó: MOSTAFA ALKHAROUF/Anadolu via AFP

A helyiek beszámolói szerint az izraeli tanktűz és légicsapások hétfő éjjel és kedd hajnalban is folytatódtak Gázaváros keleti negyedeiben – Sabra, Shejaia és Tuffah –, valamint északon a Gázavároshoz közeli Dzsabalíjában, utakat és otthonokat rombolva le.

„Mi földrengésnek hívjuk ezt – ezzel próbálják megfélemlíteni az embereket, hogy hagyják el az otthonaikat” – mondta Ismail, egy 40 éves gázai lakos.

Jelenleg a kétmilliós Gázai övezet lakosságának fele Gázavárosban él, közülük ezrek menekültek nyugatra, a város belseje és a tengerpart felé, miután az izraeli hadsereg szombaton megkezdte a támadást Gázaváros keleti és északi peremén. Mások délebbre, Közép-Gázába, valamint a tengerparti Al-Muwasi övezetbe, Khan Younis közelébe menekültek.

Hétfőn izraeli támadás érte a Nászer Kórházat a déli Gázai övezetben. A támadásban legalább 20 ember halt meg, köztük a Reuters, az AP, az Al Jazeera és más médiumok újságírói. A helyi egészségügyi hatóságok szerint a legutóbbi izraeli légicsapások következtében legalább 34 ember halt meg hétfő éjjel és kedden, közülük 18 Gázaváros térségében. Az izraeli hadsereg szerint csapataik a térségben fegyverek felkutatásával és a militánsok által használt alagutak megsemmisítésével foglalkoznak jelenleg.

Közben kedden izraeli tüntetők blokkolták újra a főbb utakat Tel-Avivban és más városokban, túszokról készült képeket tartva a magasba, és a háború befejezését követelve. A nap folyamán nagyszabású demonstrációt terveznek Izrael védelmi minisztériumának központja elé, amire több ezer részvevőt várnak.

„690 napja háborúzik a kormány világos cél nélkül” – mondta Einav Zangauker, a Gázában fogva tartott Matan Zangauker édesanyja egy közös nyilatkozatban, amit más túszcsaládokkal együtt adott ki.