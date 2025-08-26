Csodacipőben futották le először a száz kilométert hat órán belül

5 óra 59 perc 20 másodperc alatt futott le száz kilométert Sibusiso Kubheka Dél-Olaszországban, a Nardò Ring nevű motoros versenypályán. Ilyen még soha nem történt, de az Atlétikai Világszövetség nem fogja hitelesíteni az eredményt.

Sibusiso Kubheka az első ember, aki hat órán belül futott száz kilométert.

Kubekha lábán ugyanis egy olyan cipő volt, ami nem felel meg a jelenlegi szabályoknak. Azok szerint ugyanis legfeljebb négy centiméter vastag lehet a talp. Az Adidas új csodacipője pedig nemcsak hogy hat centis, a kísérlet előtt öt nappal nagy nyomás alatt még légbuborékokat is pumpáltak a cipő középtalpába, így több energiát nyert vissza.

(via Telex)