Friedrich Merz: Németország nem ismeri el Palesztina függetlenségét

Németország nem csatlakozik azokhoz a partnereihez, köztük Kanadához és Franciaországhoz, amik a terveik szerint a közeljövőben elismerik a palesztin államot – közölte Berlinben Friedrich Merz német kancellár a Mark Carney kanadai kormányfővel tartott tárgyalása után.

„Nem csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez” – mondta Merz a Carney-vel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Így indokolt: „Jelenleg úgy véljük, hogy az állami elismerés feltételei egyáltalán nem teljesülnek.”

Emlékeztetett arra, hogy Németország álláspontja ismert: a palesztin állam elismerése csak az izraeliek és palesztinok békés egymás mellett élését biztosító kétállami megoldás utolsó lépései között történhetne meg.

Fotó: Florian Gaertner/dpa Picture-Alliance via AFP

Ezzel szemben Carney július végén bejelentette, hogy Kanada az ENSZ Közgyűlésében szeptemberben várhatóan elismeri Palesztinát önálló államként. A döntést azzal indokolta, hogy a kétállami megoldás kilátásai egyre romlanak.

Hasonló bejelentést tett a közelmúltban Emmanuel Macron francia elnök, Nagy-Britannia kormánya pedig közölte, hogy több tucat országhoz hasonlóan szintén csatlakozik a kezdeményezéshez, ha Izrael bizonyos feltételeket nem teljesít. (MTI)