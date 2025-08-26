Friedrich Merz: Németország nem ismeri el Palesztina függetlenségét

Németország nem csatlakozik azokhoz a partnereihez, köztük Kanadához és Franciaországhoz, amik a terveik szerint a közeljövőben elismerik a palesztin államot – közölte Berlinben Friedrich Merz német kancellár a Mark Carney kanadai kormányfővel tartott tárgyalása után.
„Nem csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez” – mondta Merz a Carney-vel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Így indokolt: „Jelenleg úgy véljük, hogy az állami elismerés feltételei egyáltalán nem teljesülnek.”
Emlékeztetett arra, hogy Németország álláspontja ismert: a palesztin állam elismerése csak az izraeliek és palesztinok békés egymás mellett élését biztosító kétállami megoldás utolsó lépései között történhetne meg.
Ezzel szemben Carney július végén bejelentette, hogy Kanada az ENSZ Közgyűlésében szeptemberben várhatóan elismeri Palesztinát önálló államként. A döntést azzal indokolta, hogy a kétállami megoldás kilátásai egyre romlanak.
Hasonló bejelentést tett a közelmúltban Emmanuel Macron francia elnök, Nagy-Britannia kormánya pedig közölte, hogy több tucat országhoz hasonlóan szintén csatlakozik a kezdeményezéshez, ha Izrael bizonyos feltételeket nem teljesít. (MTI)
