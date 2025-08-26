Gera Zoltán vezetőedzőtől a Kecskemét is megvált

Távozik a labdarúgó NB II.-ben öt forduló után 9. helyen álló Kecskeméti TE vezetőedzői posztjáról Gera Zoltán. A KTE az új vezetőedzőt még a héten bemutatja.

A klub arról számolt be, hogy közös megegyezéssel bontottak szerződést a 46 éves edzővel, akinek segítője, Csizmadia Csaba szintén elhagyja a klubot. A KTE azt írja, hogy „jó embereket és jó szakembereket" ismertek meg a két tréner személyében, de „az elmaradt közös sikerek után értékelni kellett a csapat szereplését, ezt követően kulturáltan, barátságban elváltak a felek útjai”.

Az NB I-ből az előző szezonban búcsúzó Kecskemét két győzelem mellett három vereséggel rajtolt a Merkantil Bank Ligában, így már most 6 pont a lemaradása a listavezető Budapest Honvéd FC-vel szemben.

Gerát és Csizmadiát tavaly a szintén NB II.-es Vasasból is elbocsátották.

Gera Zoltán a Vasas vezetőedzőjeként a Magyar Kupa negyeddöntőjében játszott Vasas FC (NB II.) – Paksi FC meccsen az Illovszky Rudolf Stadionban 2024. április 3-án.
Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A 97-szeres válogatott Gera Zoltán a Pécsi MFC (1997–2000), a Ferencváros (2000–2004; 2014–2018), a West Bromwich Albion (2004–2008; 2011–2014) és a Fulham (2008–2011) labdarúgója volt, a 2018-as visszavonulása után az FTC stábjában dolgozott Szerhij Rebrov mellett, majd 2019. június 7-től az U21-es válogatott szövetségi edzője volt, és a csapatot 35 meccsen irányította. Egy ideig az A-válogatott szakmai stábját erősítve Marco Rossival is együtt dolgozott.

