Hatéves csúcsra repítette az ingatlanpiacot Orbánék 3 százalékos hitele

Az elmúlt tíz évben csak 2017-ben és 2018-ban volt nagyobb augusztus közepén a lakásvásárlói kereslet, mint idén, ez hatéves csúcsot jelent az Ingatlan.com adatai alapján. A legfrisebb elemzésük szerint – amit a Telex közölt – az Otthon Start szeptemberi indulása miatt jelentősen nőtt az érdeklődők száma, az augusztus 20. előtti héten a kereslet 90 százalékkal haladta meg a program bejelentése előtti hét szintjét, éves összevetésben pedig 60 százalékos a növekedés.

A legnagyobb keresletnövekedés Budapesten, a megyei jogú városokban és a vármegyeszékhelyeken történt, itt a 33. héten 94–110 százalékkal ugrott meg az érdeklődések száma. A kisebb városokban is nagy a növekedés, ezekben 85 százalékkal, míg a községekben 64 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma az Otthon Start bejelentése előtti időszakhoz képest.

A kormány egyébként szinte az utolsó pillanatokban módosította az Otthon Start program feltételeit. A hétfőn megjelent rendelet szerint:

