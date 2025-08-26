Utolsó pillanatban szigorította a kormány az Otthon Start hitel szabályait

A tegnapi Kormányinfón jelentették be, hogy rendelettel fogják összehangolni a pár nap múlva, szeptember elsején induló Otthon Start Program és a többi lakástámogatás szabályait, csakhogy a kedd reggel a Magyar Közlönyben megjelent rendelet magának az Otthon Start Programnak a szabályait is módosította. Az így szigorított szabályok lényeges pontjai a Bankmonitor alapján a következők:

Egy személy csak egyszer szerepelhet az Otthon Start Programban. Azaz, az eddig ismertetett szabályokkal szemben, aki megigényli ezt a hitelformát, az adóstársként sem szerepelhet egy másik személy Otthon Start hitelében.

Nem lehet bárki adóstárs. A módosítás alapján a kölcsönügyletbe társigénylőként az igénylő házastársa és/vagy szülője kerülhet be. Ha házaspár venné fel a hitelt, akkor mindkét fél szülője bekerülhet a hitelügyletbe. Ez alapján például az igénylő testvére már nem lehet adóstárs.

Csak házastársak osztozhatnak a tulajdonjogon. A szülő abban az esetben sem szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban, ha Ő adóstársként bekerül a kölcsönügyletbe.

Szerepel a módosításokban könnyítésként értelmezhető elem is: Résztulajdonra is igényelhető a hitel osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanban akkor, ha egy önállóan forgalomképes lakásról van szó. Illetve a módosítás szerint a falusi CSOK esetében az élettárs is szerezhet tulajdonjogot, nem csak a házastárs.