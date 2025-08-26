Libákkal törleszti százmilliós adósságát Köves Slomóék kóser vágóhídja

gazdaság
Az elmúlt években több százmilliós adósságot halmozott fel az állami támogatásból épült kóser vágóhidat működtető Quality Poultry Kft. A cég beszámolói szerint 2022-ben a négyszer is fellángoló madárinfluenza és a járványok okozta alapanyaghiány, és„a háború okozta extrém energiaár-emelkedés miatti kiszolgáltatott környezet” tett be a cégnek. 2023-ban pedig azért volt nehéz, mert abban az évben a csengelei vágóhídon lényegében leállt a termelés, csak a meglévő készleteket értékesítették. Ez a két év nagyon sokba került a tulajdonos EMIH-nek is (Egységes Magyar Izraelita Hitközség), hiszen több mint 1,4 milliárd forintot kellett befizetniük a cégbe, hogy kompenzálják a veszteségeket. A cég a Telexnek a kialakult helyzetet a madárinfluenzával magyarázta.

A kft. egyébként még nem adta le a 2024-es évre vonatkozó beszámolóját, holott annak határideje május vége lett volna. De ez nem új keletű dolog, a 2023-as dokumentumokkal is egy évet késtek, addig titkolták, mennyire veszteséges a cég.

Köves Slomó
Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A cég ügyvezetője, Földi Tamás szerint azonban mostanra konszolidálták a cég pénzügyi helyzetét. Több százmillió forint tartozást rendeztek, részben napos libák beszámításával, „ez év végéig pedig a korábbról fennmaradt, mintegy 100 millió forintos tartozásunkat is rendezni fogjuk”, mondta a lapnak.

A beszállítók szerint azonban a Quality Poultry elég ritkán fizet pénzben, egy ideje már inkább kislibát adnak a hízott libákért, amit egy harmadik cégtől, a törzstartással foglalkozó Mátra Bio Kft.-től szereznek. Ez szintén a Köves Slomó-féle EMIH érdekeltségi körébe tartozik.

A lap szerint a pénzükre akár éveket is váró beszállítók vegyes érzelmekkel fogadták, hogy kislibákat kapnak a pénzükért cserébe, főleg, ha ismét felüti a fejét a madárinfluenza és elviszi a fizetségként kapott libák egy részét. Az egyik beszállító, aki már végrehajtást is kezdeményezett a cég ellen, azt mondta, neki most vannak költségei, és nincs ideje megvárni, amíg a napos libákat pénzzé tudja tenni.

gazdaság kóser vágás emih köves slomó vágóhíd tartozás quality poultry kft. liba
Székely Sarolta
gazdaság