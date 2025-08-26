Trump azt állítja, a nukleáris leszerelésről is beszélt Putyinnal

Donald Trump amerikai elnök megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyinnal az atomfegyver-mentesítésről, és azt állította az újságíróknak, hogy az orosz elnök „hajlandó ezt megtenni”, sőt szerinte még Kína is követni fogja a példáját, írja a CNN.

„Az egyik dolog, amit Oroszországgal és Kínával megpróbálunk elérni, az a nukleáris leszerelés, és ez nagyon fontos – ez az egyik dolog, amiről Putyin elnökkel is beszéltem. Azt hiszem, hogy a nukleáris leszerelés egy nagyon nagy játék” – mondta Trump. „Oroszország hajlandó megtenni, és azt hiszem, Kína is hajlandó lesz rá. Nem engedhetjük, hogy a nukleáris fegyverek elterjedjenek. Meg kell állítanunk a nukleáris fegyvereket.”

Trump korábban már aggodalmát fejezte ki Oroszország nukleáris képességei miatt, miután Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök azt sugallta, hogy Trump háború felé tereli az Egyesült Államokat és Oroszországot. Amikor Medvegyev a nyár elején figyelmeztetett Oroszország nukleáris képességeire, Trump a Newsmaxnek adott interjújában „a végső fenyegetésnek” nevezte a kijelentését.

Trump Medvegyev kijelentésére reagálva két atomtengeralattjárót irányított Oroszország közelébe. A Fehér Ház nem kívánt nyilatkozni a CNN azon kérdésére, hogy a kormányzat hivatalos nukleáris leszerelési megállapodást kíván-e kötni Oroszországgal és Kínával.