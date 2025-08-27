Átlagosan 484 200 forintot visznek haza a magyar dolgozók

A KSH legfrissebb adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók átlagos bruttó bére 704 400 forint volt idén júniusban, míg a nettó kereset 484 200 forint. A bruttó medián, tehát az az összeg, aminél pontosan ugyanannyian keresnek többet, mint amennyien kevesebbet, 567 700 forint volt, a nettó medián pedig 395 000 forint. Utóbbi összegnél kevesebbet kap kézhez tehát a teljes munkaidőben dolgozó magyarok fele.

A bérek növekedési ütemében továbbra sincs drasztikus változás: a bruttó átlagbér 9,7, a nettó pedig 9,6 százalékkal haladta meg az előző évi szintet, ez egyben azt is jelenti, hogy a júniusi inflációt figyelembe véve a reálkereset 4,8 százalékkal nőtt. Vagyis ennyivel ér többet a kézhez kapott fizetés. A mediánbérek esetében a bruttó 10,3, a nettó pedig 10,5 százalékkal emelkedett egy év alatt.

A reálkeresettel kapcsolatban Virovácz Péter, az ING vezető elemzője egy fontos tényezőre hívja fel a figyelmet. „A bérek vásárlóerejének 2023 vége és 2024 vége között regisztrált kétszámjegyű növekedéséhez képest a napjainkban tapasztalható 3-5 százalékos reálbér-növekedést a fogyasztók számára inkább negatív jelentéssel bír”. Ennek oka, hogy a fejekbe beleégett a korábbi 15-20 százalékos nominális és 10 százalékos reálbér-növekedés, így a mostani, egyébként teljesen normális szintet inkább óvatosságra intő tényezőként fogják fel.

„Így a fő kérdés továbbra is az, hogy képes lesz-e a fogyasztói bizalom helyreállni akkor, amikor a háztartások az elmúlt egy-két év jelentős bérnövekedését vetik össze a mára normalizálódó dinamikával és ez egy relatíve rosszabb képet fest számukra. A bizalom erőteljes javulása ugyanis elengedhetetlen feltétele, hogy a magyar gazdaság újra tartós növekedési pályára álljon. A magas bérdinamika láthatóan nem elegendő az üdvösséghez”, írja Virovácz. Az ING szakértői szerint idén egyébként 3,2 százalékos lehet a reálbér-növekedés.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

Visszatérve a friss adatsorra, a legmagasabb fizetéseket változatlanul a pénzügyi szolgáltatások szektorában lehet elérni, itt egy év alatt majdnem 100 ezer forinttal nőtt az átlagos bruttó 1,116 millió forintra. Ezt az információ és kommunikáció területe követi 1,1 milliós átlagos bruttóval, a dobogó harmadik fokára pedig az energiaipar ért fel 956,8 ezer forintos bruttóval.

A rangsor másik végén a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás áll, ahol 454,3 ezer forint volt júniusban az átlagos bruttó bér, ez tavalyhoz képest 11,2 százalékos, átlag feletti növekedés volt. Előtte az egyéb szolgáltatások állnak 546,3 ezres és a mezőgazdaság 553,1 ezer forintos átlagos bruttóval.

Az idei első félév egészét nézve a bruttó átlagbér 692,8 ezer forint volt, a nettó pedig 476,1 ezer. Előbbi 9,2, utóbbi pedig 9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.