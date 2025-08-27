Ennyi volt a drogozásnak Magyarországon, összeállt az Ismerős Arcok-Első Emelet-kokainos kajakos-Fidesz koalíció a kábítószerek ellen

Horváth „Laci” László drogügyi kormánybiztos - korábbi lóügyi kormánybiztos - a Facebookon jelentette be, hogy elindul a Drogellenes Digitális Polgári Kör. A tíz alapító személyét elnézve a kormány a legérzékenyebb pontokon próbálja betámadni a kábítószerfogyasztó szubkultúrákat.

Meló után kilőnéd magad az űrbe egy rakétával? Nem más vár ott, mint Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos.

Pár dekázás után megszelidítenéd a lasztit és bemozdulnál a zenére? Tök mindegy, milyen stílust szeretsz, vesztettél. Szigorú arccal vár rád Nyerges Attila az Ismerős Arcokból, Patkó Kiki Béla az Első Emeletből és Muri Enikő a Fidesz gyűléseiről és utolsó molekuláig kipurgálja belőled a dopamint.

Szegregátumba húzódnál lazulgatni? Már vár rád Forgács István, akit Horváth „Laci” László friss posztja enigmatikus módon felzárkózás-politikai szakértőnek nevez, de akit az idén tavaszi nagy antidrog-konferencián még romaügyi szakértőként konferáltak fel.

Tisztára kikészülve a Duna árterébe menekülnél? Ott sajnos Hal Melinda klinikai szakpszichológus a seriff.

Annyira megmentél, hogy a Drogkutató Intézetben lazítanád ki az idegrendszered? Eleve nem jó ötlet, főleg, hogy Haller József igazgató is az új DPK tagja.

Bőrdívány alá bújva menekülnél a kínos helyzetből? Semmi esélyed, a szomszédos fotelből Bánki M. Csaba pszichiáter fixíroz.

És amikor fellélegeznél, hogy legalább Dopemant megúsztad, előlép a végső aduász, az ember, aki aztán tényleg tudja, mi ellen harcol a lóügyi exbiztos csapatában: Kucsera Gábor kétszeres világbajnok kajakos, bulvártévészereplő, a Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője, aki annak idején kokainozással bukott meg a dopppingvizsgálaton, amit el is ismert.