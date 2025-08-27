Magyar Péter szerint nem jön ki a matek a hatvanpusztai uradalomnál

Magyar Péter szerint jóval többe került a hatvanpusztai építkezés annál, mint amennyi osztalékot felvett Orbán Győző, erről Facebook-posztjában ír hosszabban.

Orbán Győző a Borsnak adott interjúban arról beszélt, hogy fel akarta támasztani a mintagazdaságot. Először vett vagy 300 hektár földet, majd megvette „ezt a telepet is, amit rendbe hoz”. Orbán Viktor apja azt mondta, „a földek rendben vannak, a gazdasági központ is elkészülhet az ősz végére. Nagy terület, sok épület, még évekig kell rajta dolgozni.” Az interjúban nem mondta meg, hogy a hatvanpusztai majorság kialakítása mennyibe kerül. Kérdésnek is csak azt kapta meg, hogy honnan van erre pénze, mire közölte, hogy övé a gánti kőbánya 51 százaléka.

A Dolomit Kft.-ből 2010 óta 19,8 milliárd forintnyi osztalékot vettek ki (2015-től jöttek a milliárd fölötti tételek), ha Orbán Győző a tulajdoni hányada szerint részesül ebből, akkor 10 milliárd körüli összeghez jutott az elmúlt 15 évben.

Magyar Péter a bejegyzésében nem ennyivel, hanem 8,41 milliárd adózott eredménnyel számol, amiből 6 milliárd forint maradhatott Orbán Győzőnél, ha minden adót és járulékot befizetett. (Az utóbbi években szinte a teljes adózott eredményt kivették osztalékként.)

A Tisza elnöke úgy kalkulál, hogy a 300 hektárnyi föld megvétele 1 milliárd forint lehetett, a 7 ezer négyzetméteren folyó építkezés pedig négyzetméterenként 1,5-2 millió forintba kerülhetett, beleszámítva a romok és veszélyes hulladékok elszállítását, illetve a luxus anyagok beépítését is.

A teljes építkezés költségeit „óvatos becsléssel” 15-20 milliárd forintra teszi, hiszen nemcsak a házakat újították fel vagy építették újra, de lett mélygarázs, medence, kerítés, napelempark is.

Hatvanpuszta az augusztusi felvételünkön Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Győzőt a nyílt levélben többször bátyámozza, és megkérdezte, honnan van a pénz: „Ha tényleg tisztázni akarja a fiát, Orbán Viktort a vádak alól, akkor minden dokumentumot hozzon nyilvánosságra!” Szerinte a szerződések, számlák és kifizetések nyilvánossá tételével bizonyíthatná, hogy minden tisztességesen és szabályszerűen történt.

Magyar azt írta, ha Orbán Győző nem hozza nyilvánosságra a számokat, akkor a Tisza győzelme után az adóhatóság mindent egyesével átvizsgál. Emlékeztette arra is, hogy az új kormány minden volt miniszterelnök, miniszter, képviselő és családtagjaik ellen 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot kezdeményez.

Amikor a hatvanpusztai építkezés szóba kerül a Kormányinfón, Gulyás Gergely miniszter mosolyogva érvel amellett, hogy a HVG is leírta, a költségek kijöhetnek Orbán Győző céges osztalékából. Ez a kalkuláció pár évvel ezelőtti becslés volt, azóta egyrészt folytatódott az építkezés, másrészt csak akkor lehet esetleg igaz, ha Orbán Győző az utolsó fillérig erre költi az osztalékot. Csakhogy eleve ott van egy rézhegyi ház is, amit Orbán Győző 2013-ban vett meg.