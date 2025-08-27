Vádat emeltek egy testvérét hasba lövő gyerek szüleivel szemben

Lőfegyverekkel játszott egy testvérpár, amikor egyikük véletlenül hasba lőtte a másikat. Most a szülőket az ügyészség kiskorú veszélyeztetésével és más bűncselekményekkel vádolja – írja az MTI. A 2024-es eset során a gyerek életveszélyes sérülést szenvedett, a szülőkre börtönbüntetés várhat.

A kép illusztráció. Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

A család Csongrád-Csanád megyei kis faluban található tanyáján két puskát is tartottak. A vádirat szerint a szülők rendszeresen megengedték 9 éves és 12 éves gyerekeiknek, hogy a fegyverekkel egyedül játszanak.

2024 szeptemberében, miközben a gyerekek célba lövést gyakoroltak, egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét. A 12 éves kisfiú életveszélyes sérülést szenvedett. Amennyiben a szülők beismerik bűnösségüket, az ügyészség három és fél év börtönbüntetés kiszabását indítványozza.