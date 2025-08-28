Befagyasztotta a kormány a filmtámogatásokat, bizonytalanabbá válik a Magyarországon forgatott hollywoodi filmek sorsa

Június óta nem lehet új filmmel regisztrálni a híresen nagyvonalú, 30 százalékos filmes adókedvezményre, ezért szakmán belül attól tartanak, hogy a nemzetközi produkciók elveszíthetik a bizalmukat a magyar filmiparban - írja a 24.hu, iparági forrásokra hivatkozva.

Június elején egy kormányrendelet gyakorlatilag befagyasztotta azt a regisztrációs rendszert, amelyben a magyarországi gyártással tervezett filmeket és sorozatokat lehet bejegyeztetni a Nemzeti Filmirodánál. Ezekre eddig automatikusan járt az magyar adókedvezmény, amelynek értelmében az állam minden regisztrált produkciónak visszatérítette az országban elköltött gyártási költségek 30 százalékát. A június 5-ei kormányrendelet 407 milliárd forintban maximálta a regisztrálható filmek összgyártási költségeit, amit viszont valószínűleg már akkor elértek az addig benyújtott regisztrációk, azóta ugyanis nem lehet támogatási jogosultságot szerezni. Aki most szeretne regisztrálni, annak az eljárását automatikusan felfüggesztik. A HVG-nek nyilatkozó források szerint nagy baj még nincs, továbbra is forognak jelentős költségvetésű filmek, de biztos lesz olyan produkció, ami csúszni fog.

A már idézett kormányrendeletben szerepelt egy másik módosítás is: a 2022 óta 69 milliárd forintban meghatározott keretösszeget, amelyet az állam minden évben a Nemzeti Filmintézet által kezelt letéti számlára helyez a filmtámogatás fedezésére, az idén 81 milliárd forintra emelték. Az emelés több szempontból indokolt volt, de a keretösszeg még így is elmarad a támogatási jogosultságot megszerző filmek költségvetésének 30 százalékától, ami elvileg visszajár. Ha csak a most meghatározott 407 milliárd forintot vesszük alapul, annak 30 százaléka is több mint 122 milliárd forint lenne.

A júniusban bevezetett ársapka a 2025-re vonatkozik, így szakmai körökben két dologban bízhatnak:

az idei évben még módosíthatnak a kereten,

illetve 2026-ban nem határoznak meg hasonló felső határt, és minden visszatér a régi kerékvágásba.

Az elmúlt években lassult a kifizetés: most körülbelül 9–12 hónap telik el filmgyártás és támogatás visszafizetése között, ami világszinten kifejezetten gyorsnak számít, de a magyar filmek esetében problémás lehet.

A rendszer ezzel együtt működött: a bejelentett filmek idővel mindig megkapták a támogatást, és nem volt felső határa annak, hogy mennyi filmet lehet beregisztrálni. A támogatási döntésben pedig semmilyen szubjektív, politikai vagy akár kreatív szempont nem számított.

A Nemzeti Fimintézet arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy „a kormány célja a módosításokkal az, hogy az állami támogatást mind a filmipari szereplők, mind pedig az államháztartás számára tervezhetőbbé tegye.” Az NFI szerint csak abban az esetben lehet majd újabb projekteket regisztrálni, ha felszabadulnak források.

A 24.hu azt írja, hogy a filmgyártási költségek maximálása pont a tervezhetőségnek árt. Azok az országok ugyanis, ahol bevezetnek egy ilyen maximumot, bizonytalanná válnak a nagy produkciók szemében: gyakorlatilag arra motiválják a produkciókat, hogy az adott év elején kimerítsék a keretet, egy nyári regisztrációval már teljesen le lehet maradni a támogatásból

Jól működött eddig a filmipar

A filmes adókedvezményt Andy Vajna bábáskodása alatt vezették be még 2004-ben, aminek látványos eredményei lettek: Magyarország London után a legkeresettebb európai forgatási helyszín lett, világszínvonalú infrastruktúra épült ki, a szektor mára több mint 20 ezer szakembert foglalkoztat. Amíg 2004-ben 3–4 milliárd forint volt A teljes iparági költés pedig a 2004-es 3-4 milliárdról a Nemzeti Filmiroda adatai szerint 2022-re már több mint 300 milliárd forintra nőtt.

