Kilenc hónapja nem látott csúcson a születésszám, de idén már így is 32 ezerrel lettünk kevesebben

Idén júliusban 6696 gyermek született, míg a halálozások száma 8782 volt, közölte az előzetes adatok alapján a KSH. A születések száma tavaly szeptember óta nem látott csúcsra emelkedett, de 2 százalékkal így is elmarad a tavaly júliusitól (az év közepén mindig viszonylag magas a születések száma, idén például január óta most először lépte át a napi 200-at).

A halálozási mutató kifejezetten kedvezően alakult, a tavaly júniust leszámítva évek óta nem volt 9000 alatt a havonta elhunytak száma. A halálozások száma 18 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.

Népesedési fordulatról azonban még korai lenne beszélni, habár a természetes fogyás a tavalyi júliusi 3920-nak nagyjából a fele volt, 2086-tal csökkent a magyarországi népesség. A KSH adatai szerint hét hónap alatt így 32 ezerrel lettünk kevesebben, ami azért is nagyon magas mutató, mert tavaly egész évben 45 ezres volt a népességfogyás (az év első napját az előző év első napjával összevetve). Bár abban a mutatóban a vándorlási egyenleg, tehát a be- és elvándorlás különbsége is benne van, ha csak azt nézzük, hogy mennyi volt a tavaly júliusi demográfiai gyorstájékoztató szerint a természetes fogyás, szintén látszik a romló tendencia: a mostani 32 ezerrel szemben akkor a 28 ezret sem érte el.

Ezzel együtt az áprilisi 1,11-es mélypont után az év első hét hónapjában így már 1,3-ra emelkedett az úgynevezett teljes termékenységi arányszám. Persze ez még így is nagyon alacsony érték, hiszen ahhoz, hogy egy népesség ne csökkenjen, 2,1-nek kellene lennie – Magyarországon ezt a nyolcvanas évek eleje óta nem érjük el.

A KSH gyorsjelentése kitér a házasságkötések adataira is. Idén júliusban 4324 pár kötött házasságot, ami 11 százalékkal, 536-tal kevesebb, mint egy évvel korábban volt. Itt ráadásul romló tendencia látható, hiszen az év egészében csak 509-cel, nem egészen 2 százalékkal csökkent a házasságkötések száma.

Az első hét hónapban összesen 41 686 születést és 73 692 halálozást regisztráltak. Ha az ezer főre jutó értéket nézzük, a születések száma 6,3 százalékkal csökkent, a halálozásoké 0,9 százalékkal nőtt, az ezer lakosra jutó természetes fogyás 12 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.