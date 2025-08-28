Egy éve nem volt ennyire alacsony a munkanélküliség

A legfrissebb statisztika szerint legutóbb pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly nyáron volt annyira alacsony a munkanélküliség, mint most a május-július időszakban: 4,3 százalékos.

Az előző, április-június háromhavi átlag 4,5 százalékos volt, vagyis ez azt is jelenti, hogy a korábbi hónapokkal ellentétben a magyar munkaerőpiacon végre olyan folyamatok zajlanak, ami az év ezen szakaszában általánosan jellemző. Vagyis csökkenő munkanélküliség és emelkedő foglalkoztatottság. Ilyenkor ugyanis a megnyíló szezonális mezőgazdasági és építőipari munkalehetőségek szokták javítani a statisztikát. A 15-74 éves munkanélküliek száma a KSH szerint 212 ezer fő volt, ebből 113 ezer férfi és 100 ezer nő volt, és mindkét nem esetében megegyezik a ráta a fő számmal, a 4,3 százalékkal.

Álláskeresők várakoznak a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának Baross utcai kirendeltségében 2011. augusztus 1-én. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Május-júliusban javult valamennyit az új munkalehetőségeknek köszönhetően a munkanélküliek helyzete is, hiszen az egy hónappal ezelőtt mért 12,2 hónap, mint a munkakeresés átlagos időtartama, 11,5 hónapra csökkent. A KSH szerint a munkanélküliek 42,5 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,2 százalékuk már legalább egy éve nem talál munkát magának.

A friss adatok szerint a csökkenő munkanélküliséggel párhuzamosan emelkedett a foglalkoztatottak száma is. A 15-74 éves korosztályban 4,68 millióan voltak az előző havi 4,66 millió után, éves bázison viszont még mindig kevesebben dolgoznak. Egy évvel ezelőtt ugyanis 4,71 millió foglalkoztatott volt Magyarországon.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4,506 millióan dolgoztak, ez 41 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer fő volt. Utóbbi szintén elmarad az egy évvel ezelőtti 109 ezer főtől.