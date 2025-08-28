Karácsony Gergely is meglátogatja a börtönben a volt isztambuli főpolgármestert

Európai polgármesterek küldöttsége, köztük Karácson Gyergely látogatja meg a volt isztambuli főpolgármestert, az ellenzéki Ekrem İmamoğlut a börtönben – írja a Türkiye Today nyomán a Telex.

Imamoglut korrupciós és terrorizmushoz kapcsolódó ügyekkel kapcsolatban tartóztatták le márciusban. Július közepén egy év, nyolc hónap börtönbüntetésre ítélték az isztambuli ügyészének megsértése és fenyegetése miatt.

Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

A török lap szerint az İmamoğlut meglátogató tíz fős Eurocities-küldöttség csütörtök reggel először az Isztambuli Fővárosi Önkormányzatba megy, ahol İmamoğlu távollétben átadják neki a „Különleges Demokrácia-díjat”, majd sajtótájékoztatót tartanak.

Ez után elutaznak abba a börtönbe, ahol Imamoglut fogva tartják, hogy találkozzanak az ellenzéki politikussal. İmamoğlut előszőr 2019-ben választották meg Isztambul polgármesterének, tavaly pedig ismét győzni tudott a Recep Tayyip Erdoğan török elnök legfőbb riválisának tartott politikus.