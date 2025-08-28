Kétgólos bécsi vereséggel búcsúzott a Győr Konferencia-Ligától

Nem jutott be a labdarúgó Konferencia-liga alapszakaszába az ETO FC Győr, mivel a selejtező negyedik, utolsó fordulós párharcának bécsi visszavágóján 2-0-s vereséget szenvedett a Rapid Wientől, amely 3-2-es összesítéssel megnyerte a párharcot.

A telt ház, több mint 22 ezer néző előtt lejátszott összecsapáson a magyar válogatott Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid a francia Claudy M'Buyi duplájával győzte le a győrieket.

Szijjártó Péter külügyminiszter egyébként hat magyar konzult vezényelt ki a körülbel 1800 győri szurkoló segítségére.

(MTI)

Címlapkép: Illyés Tibor/MTI/MTVA