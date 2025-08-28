NNGYK: országszerte nőtt a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön. Emelkedést tapasztaltak Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen. 13 ellátási területen nem történt változás, csökkenést viszont sehol nem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban és a budapesti agglomeráció mintájában az „emelkedett”, Zalaegerszeg, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza és Budapest északi, déli és központi mintájában a „mérsékelt”, máshol az „alacsony” tartományban volt. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

(MTI)