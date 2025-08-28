Novemberben tartják az előrehozott elnökválasztást a boszniai szerbek

A Bosznia-Hercegovinai Központi Választási Bizottság (CIK) 2025. november 23-ára írta ki a boszniai Szerb Köztársaság elnökének előrehozott választását. Az előrehozott elnökválasztást azután írták ki, hogy Milorad Dodik jelenlegi elnököt, Orbán Viktor fontos balkáni szövetségesét a bosznia-hercegovinai fellebbviteli bíróság augusztus elsején egy év börtönbüntetésreítélte, a CIK pedig rövidesen megfosztotta a politikust a boszniai Szerb Köztársaság elnöki tisztségétől. Dodikot azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt főképviselő döntéseit, mert aláírt egy törvényt, amely elutasítja a nemzetközi főképviselő intézményeit és hatásköreit.

Milorad Dodik az egyéves börtönbüntetéséről szóló bírósági ítélet után Fotó: STRINGER/AFP

Dodik augusztusi ítélete utáni első útja egyébként egyből Orbán Viktorhoz vezetett, aki szerint azért ítélték el az elnököt, mert „nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek”. Szijjártó Péter és Orbán is arról beszéltek, hogy Dodikot a nép választotta (ez igaz is, az RS elnökét közvetlenül választják), nép akaratát pedig tiszteletben kell tartani. Ezek miatt Magyarország „nem ismeri el” a Dodik ellen hozott ítéletet, bármit is jelentsen az a gyakorlatban.

Az előrehozott választás kiírását a boszniai EBESZ-misszió is kommentálta, közleményében felhívott minden érintett szereplőt, hogy tegyék lehetővé a választási folyamat békés és rendezett lebonyolítását a hazai jogi keretrendszer és a nemzetközi normák szerint. Minden olyan cselekmény, amely a választási folyamat akadályozására vagy jogellenes befolyásolására irányul, ellentétes a közszereplőkre kötelező jogi előírásokkal, és komoly kockázatot jelent az ország stabilitására nézve. (A választások befolyásolásának egyébként hosszú történelme van a Balkánon. A belügyekbe való beavatkozást élesen elítélő magyar kormány részéről például Szijjártó Péter kampányolt szerbül Dodik mellett Banja Lukában a tavalyi önkormányzati választások előtt.)