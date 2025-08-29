Felborult egy menekültekkel teli, a Kanári-szigetek felé tartó hajó, legalább 69-en meghaltak

Legalább 69-en meghaltak és sokan eltűntek, miután felborult egy hajó Mauritánia partjainál. A túlélők elmondása szerint a hajó hat nappal a baleset előtt hagyta el Gambiát, fedélzetén 160 emberrel, főként gambiai és szenegáli állampolgárokkal, írja a BBC.

Az Atlanti-óceánon átívelő utazás egyre gyakoribb útvonallá vált az afrikai migránsok számára, akik Európába próbálnak eljutni. Tavaly közel 47 000 ember érte el a Kanári-szigeteket, és a becslések szerint több mint 9000 migráns halt meg, miközben próbált Európába jutni.

A kép csak illusztráció Fotó: JOAN GALVEZ/Anadolu via AFP

A migránsok kedden késő este vették észre egy tengerparti város fényeit, és „oldalra húzódtak, aminek következtében felborult a hajó” – mondta a parti őrség egy magas rangú tisztviselője az AFP hírügynökségnek. Helen Maleno, a Caminando Fronteras szóvivője sürgette a parti őrséget, hogy folytassák a keresést, és a spanyol médiának adott interjújában a balesetet az idei nyár egyik legjelentősebb tragédiájaként jellemezte.