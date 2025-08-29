Indul a 3%-os lakáshitel – van, ahol már félmillió forintot is igényelhetünk, több bank nem ad pénzt lakásépítésre

A jogszabályok szerint szeptember 1-jétől lehet igényelni az első lakás megszerzésére az Otthon start program kedvezményes, 3 százalékos hitelét. Ez nem azt jelenti, hogy minden banknál már hétfőn készen állnak a hitelkérelmek fogadására, bár a legtöbb helyen elindul a program 1-jén.

A Bankmonitor a csütörtöki pénzintézeti tájékoztatások alapján készített egy összefoglaló táblázatot arról, hogy melyik banknál mikortól, milyen futamidőre, mennyi pénzt és milyen célra lehet felvenni a kedvezményes hitelkonstrukcióban. Nagyon nagy eltérések nincsenek, illetve bizonyos központi előírásoknak meg is kell felelni, így minden banknál 50 millió forint a felvehető legnagyobb hitelösszeg és 25 év a maximális futamidő.

Vannak viszont a hitelnyújtás más feltételeiben apró mozgásterek. Ilyen például a hitel minimális összege, amit az OTP-nél akár 500 000 forint is lehet – ez meglehetősen alacsony szint a lakásárak ismeretében, illetve annak fényében, hogy a kedvezményes hitelt csak egyszer lehet felvenni. Más bankoknál, akik adtak meg minimumot, el kell érni az 1 milliót, de az Ersténél és K&H-nál a 4 millió forintot. A futamidő minimuma jellemzően 5 év, de az OTP-nél 6 év lesz, a MagNet banknál 10 év (ez a két bank az, amelyek egyelőre nem is adták meg a hitelprogram indításának pontos napját).

A MagNet abban is különleges, hogy náluk nem lehet a kedvezményes hitelt építkezésre felvenni, csak használt és új lakások vásárlására; ugyanez a szabály a dolgok mostani állása szerint a Raiffeisennél és az Unicreditnél is.

A kedvezményes, lakásteremtési hitelprogrammal foglalkozott a Dohánygyár podcastunk legutóbbi, augusztus 15-i adása, amit itt tudsz meghallgatni, illetve a beszélgetés összefoglalását elolvasni.