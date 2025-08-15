Dohánygyár#5: Nyakunkon az új állami lakáshitel. Kinek lesz ez jó?

Úgy nyomja a kormány az új, 3 százalékos lakáshitelt (tisztességes polgári neve: Otthon Start Program), mintha nem lenne holnap. De tényleg olyan jó lesz ez nekünk, amennyire el akarják adni? Mire figyeljünk, kinek érdemes kalkulálni vele, és hogyan készüljön rá jól az ember? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk meghívott vendégeinkkel, Argyelán Józseffel, a Bankmonitor vezető elemzőjével és Sándorfi Balázzsal, a Bankmonitor alapító ügyvezetőjével.

Fontos: nagyon sok mindenről esett szó az adásban, de ahogy ott is elhangzott, lehet még egy sor másik, amikre nem is gondoltunk. Ha neked is van kérdésed, küldd el a dohanygyar@444.hu email címünkre! Az összegyűjtött kérdéseket a Bankmonitor szakértői megválaszolják, mi pedig cikkben tesszük majd közzé őket.

Bővebben:

00:00:00 - Orbán Viktor szerint a magyar álom lényege a saját otthon. De kinek van saját otthona? Lakhatási válság, nyugati bérlakásprogramok, társadalmi beidegződések.

00:04:05 - Kikre céloz az állami hitelprogram? Ami a részletekből kiderül, és amit még nem tudunk.

00:10:18 - Hitelpiaci kilátások, egyre növekvő érdeklődés, ingatlanpiaci kapacitáshiány, építőipari korlátok.

00:16:32 - Ami mindenkit érdekel: elszállnak a lakásárak?

00:26:22 - Hitelfeltételek: számolgassunk kicsit.

00:31:09 - Praktikus tanácsok azoknak, akik gondolkodnak rajta. Előnyök, buktatók, előre átgondolandó kérdések.

00:42:54 - Kérdések, amikre még A bank és B bank más válaszokat fog adni.

00:48:24 - Mi történik, ha bebukod az egészet?

00:55:36 - Költségvetési oldalról hogy néz ki ez az egész? Mire jó az államnak?

Még egyszer: ha maradt benned kérdés, küldd el a dohanygyar@444.hu email címre, a beérkező kérdésekre a Bankmonitor szakértői válaszolnak, mi pedig cikket írunk belőle.

Olvasnivalók:

A Bankmonitor lakáshitel kalkulátorával kalkulálhatsz, illetve a legfontosabb paraméterekről itt lehet tájékozódni.

Kiemelt beruházássá nyilváníthatják az Otthon Start program keretében épülő lakótelepeket.

Zsiday Viktor: Az új, 3 százalékos hitel is a jómódúaknak kedvez és felhajtja az árakat

GKI: Az Otthon Start egy éven belül 15–20 százalékos áremelkedést is eredményezhet az ingatlanpiacon

