GKI: Az Otthon Start egy éven belül 15–20 százalékos áremelkedést is eredményezhet az ingatlanpiacon

A kormány Otthon Start lakáshitel-programja éppen azokat a spekulatív motívumokat élénkíti újra, amik a kínálati korlátok mellett hozzájárulnak a lakásárak növekedéséhez – írta friss elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt.



Fotó: Marcus Lenk/Pexels

Orbán Viktor még július 2-án jelentette be, hogy kedvezményes hitellel szeretnék támogatni az első lakás megszerzését, ezzel a lehetőséggel pedig „bárki bárhol” élhet majd. A kormány nevében a Miniszterelnökség hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start rendelettervezetét. A GKI azt írta, az elemzői előrejelzések szerint a hitelprogram fél éven belül akár 10 százalékos, egy éven belül pedig 15–20 százalékos áremelkedést is eredményezhet. Szerintük az Otthon Starttal az a probléma, hogy épp a program célközönségét, vagyis az első lakásra váró, kevés önerővel és törlesztési képességgel rendelkező fiatalokat hozza még nehezebb helyzetbe, a jelentős volumenű, kedvezményes kamatozású források megjelenése a keresleti oldalon további áremelkedést generál.

A GKI a budapesti lakáspiac változását vizsgálta 2016 és 2025 között, azt írták, az utóbbi 10 évben az Európai Unió országai közül legjobban a magyar piacon nőttek a lakásárak (+237,5 százalék, Unió átlaga: +58 százalék), ennek jelentős része az elmúlt két évben következett be. Emellett a kormány több intézkedést is hozott korábban az ingatlanpiac élénkítésére (CSOK, Falusi CSOK, Babaváró hitel, CSOK+ stb.), amik hatására jelentősen emelkedtek a lakásárak.

Az elemzés szerint azok a tényezők, amik 2024-ig meghatározták az ingatlanárak alakulását, a piac fokozatos lehűlésének irányába mutattak, ez önmagában is az árak stagnálásához vezethetett volna. Az építőipari termelői árindex nem emelkedett tovább, az állampapír-hozamok a befektetők számára továbbra is vonzó, 6,5–7 százalékos szinten maradtak, miközben a fizetések növekedése is lelassult. Mindezek – valamint a rendkívül magas négyzetméterárak – hatására a lakáspiaci tranzakciók száma 2024 végére drasztikusan, 23 százalékkal csökkent. Ez a folyamat a jövőbeni áremelkedéssel kapcsolatos várakozásokat is jelentősen mérsékelte. Ugyanis ha a befektetők tartós áremelkedésre számítanak, a spekulatív tőke beáramlása önmagában is árfelhajtó hatású lehet, ami részben önbeteljesítő módon tovább erősíti ezeket a várakozásokat.

Ebbe a környezetbe érkezett meg az Otthon Start program, ami jelentősen befolyásolhatja az ingatlanárakat. A GKI javaslata szerint egy nagyobb léptékű, alacsony rezsijű bérlakásépítési program valóban javítana a kevésbé jó anyagi helyzetben lévők lakhatási problémáin.