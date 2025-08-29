Ketrecharcosok költöznek a Fehér Házba az Egyesült Államok 250. születésnapján

Jövő nyáron, egészen pontosan július 4-én, az Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulóján UFC-gálának adhat otthont az amerikai elnöki rezidencia. Ezt Dana White, az UFC vezérigazgatója jelentette be, mondván: a néhány hete megfogalmazott terv, hogy élő eseményt rendezzenek a Fehér Házban, most már végleges.
Az ötlet az amerikai elnök agyából pattant ki júliusban. Köztudott, hogy Donald Trump egyik kedvenc időtöltése – a golfozáson, a gyönyörű haja ápolásán és a világgazdaság felforgatásán túl – a ketrecharc, áprilisban az akkor még szövetségesének számító Elon Muskot is elrángatta egy floridai UFC-gálára. Ráadásul történetesen jó kapcsolatot ápol az Ultimate Fighting Championship (UFC) első számú emberével, White-tal; kettejük viszonyáról érdemes elolvasni ezt a Forbes-cikket.
A fentiek fényében nem meglepő, hogy White most már arról beszélhetett: elkészítették a Fehér Ház-i gála programját, amiről további részleteket a következő hetekben osztanak meg. „ „Ma megcsináltuk. A Fehér Házban zajlik majd a küzdelem (...) Nagyszerű nap volt” – mondta White a csütörtökön közzétett, egy repülőgép fedélzetén készült videójában.
Az elmúlt hetekben White többnyire kikerülte a tervezett washingtoni küzdelemmel kapcsolatos kérdéseket, írja az ESPN. A sportág legnagyobb nevei közül sokan nyilvánosan érdeklődtek a szereplés iránt, köztük Conor McGregor és Jon Jones. Utóbbi részvételének esélyét azonban White „egymilliárd az egyhez” arányúnak becsülte meg, tekintettel Jones nemrégiben történő visszavonulására és az oktagonon kívüli korábbi problémáira.
Gyanakodtunk, hogy nem valami megkésett áprilisi tréfa-e, de úgy tűnik, nem.
Az ellenségei meg legfeljebb azzal vigasztalódhatnak, hogy készült néhány kép, amint Trump rács mögött van.