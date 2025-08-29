Napokon belül teljesen kiürítik az Aligátor Alcatrazt

A Donald Trump által létrehozott, Aligátor Alcatraznak elkeresztelt gyűjtőtáborban a felére csökkent a fogvatartottak száma egy bírói végzés nyomán, amely a létesítmény nagy részének bezárását rendelte el – közölte Tom Homan, a bevándorlási hatóság vezetője. Floridai hivatalnokok belső e-mailjeire hivatkozó amerikai médiaértesülések szerint a központ napokon belül teljesen kiürülhet.

A Florida Everglades mocsaras területén található létesítményt júliusban nyitották meg Trump tömeges deportálási programjának részeként, bevallottan azzal a koncepcióval, hogy a szökevényeket felfalják az aligátorok. Azonban rögtön jogi kihívásokkal szembesült a rossz körülmények és az Everglades, mint UNESCO-világörökségi helyszín környezeti károsodása miatt. Egy szövetségi bíró a múlt héten elrendelte a bővítés leállítását és a fogvatartottak 60 napon belüli áthelyezését.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Homan a Fehér Házban tartott csütörtöki sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a fogvatartottak száma megfeleződött, de nem közölte a pontos létszámot. A létesítmény eredetileg háromezer ember befogadására épült. Homan védelmébe vette a központot, „tiszta és jól karbantartott” helyszínként jellemezve, és tagadta a környezetvédelmi aggályokat. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára kijelentette, hogy az adminisztráció betartja a bírósági végzést, de tovább harcol a jogi csatában. A floridai vészhelyzet-kezelési igazgató szerint a központ hamarosan teljesen üres lehet.

Bár a bírói döntés csapást jelent Trump deportálási terveire, más ideiglenes létesítmények épülnek republikánus vezetésű államokban, például a floridai „Deportation Depot” és az indianai „Speedway Slammer”. Homan hangsúlyozta, hogy állandó létesítményekre van szükség, amit Trump 45 milliárd dolláros költségvetési törvénye is támogat, amely új fogvatartási helyek építését és a bevándorlási végrehajtást finanszírozza. (via BBC)