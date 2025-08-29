New York Post: Orbán két úszómedencés hatalmas birtoka okoz felháborodást a korrupciós vádak közepette

„A magyar miniszterelnök és családja fényűzően él, derül ki abból a videóból, ami a felcsúti hatalmas birtokon készült” - indul a New York Post videója Hatvanpusztáról. Az apropót Hadházy Ákos 1,2 millió megtekintésnél járó Facebook-videója adta, ami a birtokon belül rögzített.

„Miközben a közép-európai ország vezetőit korrupcióval vádolják, Orbán Viktor lekicsinylően azt állította a hatvanpusztai luxusbirtokról, hogy az csak egy szerény gazdaság, ami a 84 éves apja tulajdonol. (...) Hadházy vírusként terjedő videója egészen más képet mutat: a nyitott kapun besétáló képviselő felfedte a fényűző részleteket: a 19. századi ihletésű macskaköves térkövezést, a rózsakerteket, és a levendulaültetvényt. És a medencét, amiből kettő is volt. Ezekről Orbán állítólag azt állította, hogy a juhokat fürdetik bennük. Ha ez igaz, akkor nagyon szerencsések azok az állatok.,”

- szól a narráció.

Windisch Judit
