„Olyan, mintha az ember venne egy lakást, de csak az előszobáját és a WC felét használhatná, beljebb nem mehetne”

„Azon kívül, hogy egyes kormányzati szereplők mesterséges intelligenciával generált fényképekkel riogatják a budapestieket, sehogy” - mondta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Magyar Hangnak arról, hogy hogyan állnak a tárgyalások a kormánnyal. Kiss Ambrus hozzátette:

„Júniusban volt két tárgyalás, azóta viszont a főpolgármester hiába kezdeményezett újabbat, nem került sor erre. Mi állunk rendelkezésre folyamatosan. Hangsúlyozom: arra nem lehet alapozni a budapesti közszolgáltatások működését, hogy a bíróság majd úgyis mindig megadja a jogvédelmet a fővárosnak.”

Budapest vezetése annyi szeretne, hogy a főváros ne legyen az államkassza nettó befizetője. Kiss szerint az idei 89 milliárd forint után jövőre már a 100 milliárdhoz közelítene a kormány által kirótt szolidaritási hozzájárulás. „Az volt az ígéret, hogy a július végi kormányülésen foglalkoznak a kérdéssel, de Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter utána azt mondta a kormányinfón, hogy a kérdés nem volt napirenden,” mondta. A legfontosabb Kiss szerint, hogy meg tudnak-e időben állapodni a kormánnyal, mert

„akkor van értelme bármiről is beszélni, ha visszakapjuk a minket illető pénzt, enélkül ugyanis pénzügyileg teljesíthetetlen lenne az idei év. Vagyis nem hogy új buszokat nem tudnánk vásárolni, de a benzint sem lenne pénzünk kifizetni.”

Kiss Ambrus Fotó: Németh Dániel/444

Rákosrendezőről sem egyeztet Budapesttel a kormány, eddig a terület mintegy 8 százalékát tudták birtokba venni.

„Ez olyan, mintha az ember venne egy lakást, aminek egyelőre csak az előszobáját és a WC felét használhatná, de beljebb nem mehetne,”

szemléltette a helyzetet a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. A városvezetés már elküldte a jogi és infrastrukturális beruházási elvárásait tartalmazó dokumentumot, amiről szeptember 9-ig kellene megállapodniuk a kormánnyal.