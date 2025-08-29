Orbán Viktor megmozgatott 12 milliárdot, Rogánék 4 milliárddal többet költhetnek kommunikációra

A csütörtök éjszakai Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározattal 12,7 milliárd forintot osztott szét a költségvetés központi tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedések sorból a kabinet. Az Orbán Viktor által aláírt határozat szerint a pénzből a legtöbb, 4 milliárd forint a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodának jutott. Nem meglepő célra: a kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok dologi kiadásaira – a Voks 2025-ről néhány napja derült ki, hogy a maga 14,7 milliárdjával minden idők legdrágább nemzeti közpénzégetése konzultációja volt.

Az átcsoportosítás további nagyobb nyertesei:

a külügyminisztériumhoz tartozó Csángó–Magyar Együttműködési Program, amelynek a támogatása két tételben 1,9 milliárddal nőtt;

a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat 1,778 milliárd pluszpénzt kapott;

az Energiaügyi Minisztériumhoz szintén 1,8 milliárd forint került egyéb működési célú kiadásokra – a határozat szerint koncessziós kiadások kiegészítésére –, valamint félmilliárd forintot „egyéb társaságok forrásjuttatásai” címen;

a Bethlen Gábor Alapot is megdobták 660 millió forinttal nemzetpolitikai célú támogatásokra, illetve egyéb működési célú kiadásokra.