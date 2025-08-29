Orbán Viktor megmozgatott 12 milliárdot, Rogánék 4 milliárddal többet költhetnek kommunikációra

A csütörtök éjszakai Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározattal 12,7 milliárd forintot osztott szét a költségvetés központi tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedések sorból a kabinet. Az Orbán Viktor által aláírt határozat szerint a pénzből a legtöbb, 4 milliárd forint a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodának jutott. Nem meglepő célra: a kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok dologi kiadásaira – a Voks 2025-ről néhány napja derült ki, hogy a maga 14,7 milliárdjával minden idők legdrágább nemzeti
közpénzégetése konzultációja volt.
Az átcsoportosítás további nagyobb nyertesei: