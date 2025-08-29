Putyin állítólagos Fekete-tengeri palotája közelében zuhant le egy ukrán drón

Ukrán drón okozott erdőtüzet nem messze Vlagyimir Putyin állítólagos Fekete-tengeri palotája közelében szerda este. A Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma beszámolója szerint 32000 négyzetméternyi terület égett le. Aznap a moszkvai védelmi tárca 22 ukrán drón lelövéséről számolt be a Fekete-tenger térségében, írja az Euronews. Az erdőtűz miatt többen a parton rekedtek, őket mentőhajókkal evakuálták, Alekszej Bogodisztov, Gelendzsik polgármestere szerint egy üdülőhelyet is ki kellett üríteni.

Azt nem tudni, hogy az ukrán drónok a Putyinhoz köthető épületet célozták-e, korábban elterjedt, hogy a rendszeressé váló légicsapások jelentős hatással voltak az orosz elnök utazásaira. Putyin állítólag már nem utazik a Fekete-tenger térségébe.

Putyin luxuspalotáját még Alekszej Navalnij leplezte le 2021-ben, az ellenzéki politikus és csapata filmjét több mint 100 millióan látták. Az oknyomozó anyag szerint a hatalmas területen saját kikötő, jégpalota, kaszinó és helikopterleszálló is van.