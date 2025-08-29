Szinte el se rajtolt még a szezon, de Mourinhót máris menesztették

A Fenerbahçe menesztette José Mourinhót, miután a török klub nem jutott be a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Mourinho csapata szerdán este 1-0-ra kikapott a Benficától, és mivel az első meccsen döntetlen volt az eredmény, a portugál klub jutott a BL-be, a portugál edző pedig kereshet új állást. A klub a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában így fogalmazott: „Köszönjük neki a mai napig a csapatunkért tett erőfeszítéseit, és sok sikert kívánunk neki a jövőbeni karrierjéhez.”

Fotó: YASIN AKGUL/AFP

Mourinho csapata eddig két meccsen négy pontot szerzett a török bajnokságban, de a fő elvárás a Bajnokok Ligája-szereplés volt. A 62 éves sztáredző tavaly szerződött Törökországba, az első (és egyetlen teljes) idényében a második helyen végzett csapatával a bajnokságban, ahol a nagy rivális Galatasaray előzte meg a Fenert. Mourinhót egyébként nemrég hírbe hozták a Nottingham Foresttel, miután kiderült, hogy a jelenlegi edző, a szintén portugál Nuno Espírito Santo összekülönbözött a klubvezetéssel.

És nem is Mourinho az egyetlen, akit most menesztett egy török sztárcsapat: a Beşiktaş ugyanígy tett Ole-Gunnar Solskjaerrel, miután a svájci Lausanne elütötte a törököket a Konferencia Liga-szerepléstől. (via BBC)