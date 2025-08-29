Tönkrement Ráckeve egyetlen röntgenkészüléke

Nem tudták ellátni a biciklibalesete után a Ráckevei Rendelőintézetben, Budapestre küldték tovább, számolt be egy néző az RTL Híradójának.

„A recepciós nagyon udvariasan és barátságosan szétállt a kezük, és azt mondta, hogy sebészet az nincsen, hogy most ideiglenesen szűnt meg, vagy végérvényesen, nem derült ki. Még ha lett is volna sebész, akkor sem oldódott volna meg a probléma, merthogy röntgen sincsen ezen a helyen, ugyanis elromlott”,

mondta. A 11 ezres városban ez az egyetlen röntgen, a sérültet a mintegy 40 kilométerre lévő Jahn Ferenc Kórházba irányították.

Műszaki hiba miatt augusztus 18. óta nem tudnak röntgenfelvételeket készíteni Ráckevén,

válaszolta a szakrendelő az RTL-nek. A betegeket a területileg illetékes sürgősségi vagy traumatológiai központba irányítják. Hozzátették: