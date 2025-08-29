Trumpék megtagadják a vízumot a magas rangú palesztin tisztviselőktől, akik az ENSZ szeptemberi közgyűlésére érkeznének

Donald Trump kormánya pénteken jelentette be, hogy nem ad ki vízumot a magas rangú palesztin képviselőknek, akik a szeptemberi ENSZ közgyűlésre érkeznének New Yorkba, sőt visszavonja a korábban kiadott vízumokat is, írja az Axios. A lap szerint ez az amerikai lépés a válasz arra, hogy több nyugati ország a palesztin állam elismerését és a közgyűlés egyik pontjává tenné.

Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Az amerikai külügyminisztérium magyarázata szerint a döntés oka, hogy állítása szerint a palesztin elnök nem ítélte el egyértelműen az október 7-i támadást (pedig de), terrorizmusra uszított az oktatási rendszerében, és a Palesztin Állam nemzetközi elismerésért folytatott lobbitevékenysége.

Az viszont nem világos egyelőre, hogy ez a bejelentés megakadályozza-e Mahmúd Abbász palesztin elnök, hogy belépjen az országba. Mindenesetre példa nélküli esemény lenne, hiszen az ENSZ-szel kötött megállapodás értelmében az Egyesült Államok kormánya köteles engedélyezni a belépést a világ minden tájáról érkező küldöttségek számára. Palesztina mint megfigyelő állam vesz részt a közgyűléseken, és nem mint teljes jogú tag.

A palesztin elnökség nyilatkozatban közölte, „mélységesen sajnálja” a döntést, amely „egyértelműen ellentmond a nemzetközi jognak és az ENSZ megállapodásnak, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy fontolja meg a döntését.

A múltban egyébként az Egyesült Államok korlátozta orosz, iráni, észak-koreai tisztviselők mozgását a közgyűlés alatt. Az 1980-as években megtagadta ugyan a vízum kiadását Jasszer Arafat, akkori elnök részére, de ez még a Palesztin Hatóság megalakulása előtt történt, amikor a palesztin vezetés nemzetközi státusza még jelentéktelenebb volt. Ekkor az ENSZ közgyűlés helyszínét New Yorkból Genfbe helyezték át.