Két részre szakították a zivatarok az országot

Nagyjából a Duna vonalában kettészakította egy hullámzó frontrendszer az országot: míg keletebbre még kitart a meleg, napsütéses idő és nyoma sincs a csapadéknak, addig a Dunántúlon szinte őszies az időjárás: sok helyen még a 20 fokot sem éri el a hőmérséklet. A leghidegebb délnyugaton van, ahol mindössze 18-19 fok van, míg a délkeleti csücsökben még 34 fokban lehet élvezni a strandidőt.

Vasárnap még többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, de napközben szakadozni fog a felhőzet, nyugaton már sok napsütés valószínű.

Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de az Északi-középhegység és az Alföld fölött időnként gomolyfelhőkkel, futó záporokkal. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden az ország nagy részén még sok napsütésre számíthatunk, de néhol nyugaton és északkeleten egy-egy zápor, zivatar kialakulhat, 28-33 fokra van kilátás. Szerdán jön egy hidegfront, emiatt többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, a legmelegebb órákban 24 és 32 fok között lesz.

Az allergiásoknak rossz hír, hogy a parlagfű pol­len­kon­cen­tráci­ó­ja országszerte nagyon magas, de az Alföldön és a főváros térségében extrém magas koncentrációban is előfordulhat. A feltámadó szél hatására az allergiás tünetek jelentős fokozódása várható, zivatarok környezetében pedig rohamszerű erősödést is tapasztalhatnak az allergiások.

(Időkép)