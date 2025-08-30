Kim Dzsongun csodás életet ígért az Oroszországban meghalt észak-koreai katonák családjának

Kim Dzsongunnak, Észak-Korea vezérének egy héttel ezelőtt még csak fájt a szíve az Oroszországban elesett észak-koreai katonák miatt. Akiket különben ő küldött oda, teljesen értelmetlenül.

A családtagokkal találkozva most azt ígérte: az orosz-ukrán front mészárszékére küldött „mártírok” családjai csodás életet élhetnek – igaz, immár a szülőföldjüktől 7 ezer kilométerre meghalt fiúk, apák nélkül.

Kim Dzsongun a meghalt katonák családjaival találkozott Fotó: STR/AFP

Az észak-koreai katonákat az Ukrajna által egy időre elfoglalt kurszki régióban vetették be idén tavasszal.

A phenjani vezetés adatokat nem közölt, de az bizonyos, hogy óriási veszteségeket szenvedtek. Dél-koreai források szerint a 15 ezres kontingensből hatszázan vesztették életüket. A nyugati hírszerzés hatezresnél nagyobbra teszi az észak-koreai veszteséget, vagyis ebben a számban nemcsak a halottak, hanem a sebesültek is benne vannak.

(Reuters)