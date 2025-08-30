Lelőttek egy várandós nőt Nyugat-Szlovákiában, a rendőrség még keresi a tettest

Lövöldözést követően elhunyt egy várandós nő Simony (Partizánske) városában, a rendőrség még keresi az elkövetőt - írja az Új Szó.

Szombaton délután 2 óra tájékán riasztották a simonyi rendőröket, miután a környéken élők lövéseket hallottak. A Markíza hírportál úgy tudja, az eddig be nem azonosított elkövető négyszer lőtt hátulról egy 20 éves kismamára, aki a helyszínen életét vesztette. A támadás idején az épületben tartózkodott a nő élettársa is, aki az ablakon keresztül próbált elmenekülni, ám a gyilkos őt is eltalálta, és súlyosan megsebesítette, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A tettes szökésben van – a Joj információi szerint kerékpárral hajtott el a bűncselekmény helyszínéről, a rendőrök jelenleg is intenzíven keresik.

Simony polgármestere közösségi oldalán kérte a lakosokat, hogy aki rendelkezik az eset kapcsán barminemű információval, haladéktalanul jelentse a rendőrségnek.

