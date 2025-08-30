Magyar Péter vagyonadót vezetne be az ötmilliárd forint feletti vagyonokra

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az 5 milliárd forint feletti vagyonokra a TISZA-kormány bevezeti a vagyonadót és ezzel párhuzamosan csökkenti 2 millió ember személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét - írta Facebook-posztjában Magyar Péter.

A TISZA elnöke arról írt, hogy a vagyonadó minden vagyontárgyra kiterjed majd, beleértve a nagyértékű ingóságokat (jacht, magánrepülő, festmény, sportkocsi), ingatlanokat, a céges vagyont és a külföldön található vagyontárgyakat is. A megfizetendő vagyonadó alapját az illetékmentes ajándékozási körben lévő közeli hozzátartozókkal együtt kell kiszámolni (házastárs, vagy a gyerekek nevére átíratással nem lehet majd kikerülni az adófizetést). Posztjában úgy fogalmaz, hogy az 5 milliárd forint feletti vagyonok adóztatása nem büntetés lesz, hanem egy működő és emberséges országban a társadalmi igazságosság és szolidaritás egyik jele.

Magyar szerint a becslések alapján ebből a vagyonadóból nagyságrendileg annyi bevétele lesz a költségvetésnek, mint amennyibe kétmillió ember személyi jövedelemadójának csökkentése kerül majd.

Forrás: Magyar Péter/Facebook

Magyar, akinek az állítólagos pusztító adóemelési terveivel napok óta gőzerővel riogat a teljes kormányzati gépezet, a propagandistáktól a Fidesz sokadvonalas politikusaiig, tegnap már néhány tervezett adócsökkentési intézkedést bejelentett:

  • a minimálbért keresőknél a 15 százalékos személyi jövedelemadót adójóváírással 9 százalékra csökkentené. Magyar szerint ez havi 20 ezerrel többet kapnának kézhez az érintettek.
  • Csökkentenék a mediánbér, „tehát a 625 ezer forint havi bruttó jövedelem alatt keresők személyi jövedelemadóját, ez 420 ezres bruttónál 15 ezerrel kevesebb szja-t jelentene havonta, 500 ezernél pedig havi 10 ezerrel kevesebbet. (itt egyébként Magyar túlzott, a KSH szerint ugyanis a havi bruttó mediánbér 567 700 forint)
  • Akik az átlagbér felett keresnek (ez jelenleg bruttó 704,4 ezer forint) továbbra is 15 százalékos szja-t fognak fizetni.
  • Az 5 milliárd forint feletti vagyonokra évi 1 százalékos vagyonadót vezetne be, Magyar szerint ezzel majdnem annyi bevétele lenne a költségvetésnek, mint amennyiből 2 millió dolgozó szja-ját csökkentik, a mostani bejelentése ennek a részleteiről szól.
POLITIKA vagyonadó fidesz magyar péter ksh TISZA-kormány személyi jövedelemadó
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter bejelentette, hogyan csökkentené az adókat a Tisza-kormány

Csökkentené az szja-t a minimálbért keresőknél, áfamentessé tennék a gyógyszereket, az 5 milliárd feletti vagyonokra pedig 1 százalékos adót vetnének ki.

Székely Sarolta
gazdaság