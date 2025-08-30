Magyar Péter vagyonadót vezetne be az ötmilliárd forint feletti vagyonokra

Az 5 milliárd forint feletti vagyonokra a TISZA-kormány bevezeti a vagyonadót és ezzel párhuzamosan csökkenti 2 millió ember személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét - írta Facebook-posztjában Magyar Péter.

A TISZA elnöke arról írt, hogy a vagyonadó minden vagyontárgyra kiterjed majd, beleértve a nagyértékű ingóságokat (jacht, magánrepülő, festmény, sportkocsi), ingatlanokat, a céges vagyont és a külföldön található vagyontárgyakat is. A megfizetendő vagyonadó alapját az illetékmentes ajándékozási körben lévő közeli hozzátartozókkal együtt kell kiszámolni (házastárs, vagy a gyerekek nevére átíratással nem lehet majd kikerülni az adófizetést). Posztjában úgy fogalmaz, hogy az 5 milliárd forint feletti vagyonok adóztatása nem büntetés lesz, hanem egy működő és emberséges országban a társadalmi igazságosság és szolidaritás egyik jele.

Magyar szerint a becslések alapján ebből a vagyonadóból nagyságrendileg annyi bevétele lesz a költségvetésnek, mint amennyibe kétmillió ember személyi jövedelemadójának csökkentése kerül majd.

Forrás: Magyar Péter/Facebook

Magyar, akinek az állítólagos pusztító adóemelési terveivel napok óta gőzerővel riogat a teljes kormányzati gépezet, a propagandistáktól a Fidesz sokadvonalas politikusaiig, tegnap már néhány tervezett adócsökkentési intézkedést bejelentett: