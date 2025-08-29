Magyar Péter bejelentette, hogyan csökkentené az adókat a Tisza-kormány

Az Orbán-kormány és a Fidesz néhány nappal ezelőtt egy állítólagos kiszivárgott „dokumentumra” hivatkozva kezdte el azzal riogatni a választókat, hogy kormányra kerülése esetén a Tisza brutális adóemeléseket és megszorításokat hajtana végre. Ezt először csak cáfolta Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, pénteken délután viszont bejelentette az adókkal kapcsolatos elképzeléseit. „A Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz”, vezette fel Magyar Péter a bejelentését. Kormányra kerülés esetén az alábbi intézkedéseket hozná:

a minimálbért keresőknél a 15 százalékos személyi jövedelemadót adójóváírással 9 százalékra csökkentené. Magyar szerint ez havi 20 ezerrel többet kapnának kézhez az érintettek.

Csökkentenék a mediánbér, „tehát a 625 ezer forint havi bruttó jövedelem alatt keresők személyi jövedelemadóját, ez 420 ezres bruttónál 15 ezerrel kevesebb szja-t jelentene havonta, 500 ezernél pedig havi 10 ezerrel kevesebbet. (itt egyébként Magyar túlzott, a KSH szerint ugyanis a havi bruttó mediánbér 567 700 forint)

Akik az átlagbér felett keresnek (ez jelenleg bruttó 704,4 ezer forint) továbbra is 15 százalékos szja-t fognak fizetni.

Az 5 milliárd forint feletti vagyonokra évi 1 százalékos vagyonadót vezetne be, Magyar szerint ezzel majdnem annyi bevétele lenne a költségvetésnek, mint amennyiből 2 millió dolgozó szja-ját csökkentik.

„A Tisza fontosnak tartja, hogy az ötmilliárd forint feletti vagyonnal rendelkezők nagyobb mértékben vegyék ki a részüket a társadalmi szolidaritásból. Értjük a pánikot az Orbán-oligarchák között. Lebuktak Hatvanpusztával, lebuktak magánrepülőzéssel, urizálással, luxizással. Értjük, hogy ezért riogatnak mindenféle hazugsággal. De a TISZA, ahogy elmondtam, az adócsökkentés kormánya lesz”, írja közleményében Magyar Péter.

Ezek mellett még az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentenék, a gyógyszereket áfamentessé tennék. Létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatalt, amivel kapcsolatban annyit jegyzett meg, „biztosíthatok minden oligarchát, hogy az utóbbival lesz a legtöbb dolguk. Elég, ha csak a miniszterelnök 20 milliárdos hatvanpusztai birtokára gondolunk”.