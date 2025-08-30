Másodfokon is jogellenesnek mondta ki Trump vámjait a bíróság Amerikában

Az Egyesült Államok fellebbviteli bírósága úgy határozott, hogy Donald Trump amerikai elnök által bevezetett legtöbb vám jogellenes. Az ítélet Trump „kölcsönös” vámjaira vonatkozik, amelyeket a világ legtöbb országára kivetett, valamint az olyan további vámokra is, amelyeket Kínára, Mexikóra és Kanadára rótt ki. A Szövetségi Körzeti Fellebbviteli Bíróság 7:4 arányban elutasította Trump azon érvelését, miszerint a vámok az elnöki sürgősségi gazdasági felhatalmazást szabályozó törvény értelmében jogszerűek lennének; az ítélet szerint ezek „a törvénnyel ellentétesen érvénytelenek”. Magyarul a bevezetés hivatkozási alapjaként szolgáló gazdasági vészhelyzet nem áll fenn a bíróság szerint. Az ítélet 2025. október 14-én lép hatályba, hogy időt adjanak a kormánynak a Legfelsőbb Bírósághoz fordulni, amit minden bizonnyal meg is tesz majd a Trump adminisztráció.

Trump a híressé vált táblázatával Fotó: ANDREW LEYDEN/NurPhoto via AFP

Trump a Truth Social platformon bírálta a fellebbviteli bíróság döntését: „Ha hagyják, hogy ez a döntés érvényben maradjon, az szó szerint elpusztítaná az Amerikai Egyesült Államokat.”

„Ma egy nagymértékben pártos fellebbviteli bíróság helytelenül kijelentette, hogy a vámjainkat el kell törölni, de ők is tudják, hogy végül az Amerikai Egyesült Államok fog győzni – írta.”

Trump kereskedelmi szükségállapotot hirdetett, érvelése szerint a kereskedelmi egyenlőtlenség az USA nemzetbiztonsága szempontjából ártalmas. A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy vámok kiszabása nem tartozik az elnöki hatáskörbe, mivel adók és vámok elrendelése „a Kongresszus alapvető joga”. A vámok kapcsán kisvállalkozások, illetve amerikai államok szövetségei indítottak pert az ügyben, miután Trump végrehajtási rendeletei 2025 áprilisában életbe léptek. A New York-i Kereskedelmi Bíróság előbb törvénytelennek minősítette a vámokat, ám ezt az ítéletet a fellebbezés idejére felfüggesztették. Az ítélet nem érinti azokat a vámokat, mint például az acélra és alumíniumra kivetetteket, amelyek egy másik elnöki felhatalmazás alapján lettek bevezetve.

(BBC)