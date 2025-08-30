Másodfokon is jogellenesnek mondta ki Trump vámjait a bíróság Amerikában

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az Egyesült Államok fellebbviteli bírósága úgy határozott, hogy Donald Trump amerikai elnök által bevezetett legtöbb vám jogellenes. Az ítélet Trump „kölcsönös” vámjaira vonatkozik, amelyeket a világ legtöbb országára kivetett, valamint az olyan további vámokra is, amelyeket Kínára, Mexikóra és Kanadára rótt ki. A Szövetségi Körzeti Fellebbviteli Bíróság 7:4 arányban elutasította Trump azon érvelését, miszerint a vámok az elnöki sürgősségi gazdasági felhatalmazást szabályozó törvény értelmében jogszerűek lennének; az ítélet szerint ezek „a törvénnyel ellentétesen érvénytelenek”. Magyarul a bevezetés hivatkozási alapjaként szolgáló gazdasági vészhelyzet nem áll fenn a bíróság szerint. Az ítélet 2025. október 14-én lép hatályba, hogy időt adjanak a kormánynak a Legfelsőbb Bírósághoz fordulni, amit minden bizonnyal meg is tesz majd a Trump adminisztráció.

Trump a híressé vált táblázatával
Fotó: ANDREW LEYDEN/NurPhoto via AFP

Trump a Truth Social platformon bírálta a fellebbviteli bíróság döntését: „Ha hagyják, hogy ez a döntés érvényben maradjon, az szó szerint elpusztítaná az Amerikai Egyesült Államokat.”

„Ma egy nagymértékben pártos fellebbviteli bíróság helytelenül kijelentette, hogy a vámjainkat el kell törölni, de ők is tudják, hogy végül az Amerikai Egyesült Államok fog győzni – írta.”

Trump kereskedelmi szükségállapotot hirdetett, érvelése szerint a kereskedelmi egyenlőtlenség az USA nemzetbiztonsága szempontjából ártalmas. A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy vámok kiszabása nem tartozik az elnöki hatáskörbe, mivel adók és vámok elrendelése „a Kongresszus alapvető joga”. A vámok kapcsán kisvállalkozások, illetve amerikai államok szövetségei indítottak pert az ügyben, miután Trump végrehajtási rendeletei 2025 áprilisában életbe léptek. A New York-i Kereskedelmi Bíróság előbb törvénytelennek minősítette a vámokat, ám ezt az ítéletet a fellebbezés idejére felfüggesztették. Az ítélet nem érinti azokat a vámokat, mint például az acélra és alumíniumra kivetetteket, amelyek egy másik elnöki felhatalmazás alapján lettek bevezetve.

(BBC)

külföld Donald Trump kína legfelsőbb bíróság amerikai egyesült államok Szövetségi Körzeti Fellebbviteli Bíróság kanada vámok