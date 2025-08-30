Ölben mentettek külföldi turistákat a rendőrök egy agresszív medve elől a Salamon-kövekről Brassónál

Csütörtök este egy nagyon agresszív nőstény medve jelent meg három bocsával a Salamon-kövek környékén Brassónál, ahol több külföldi turista tartózkodott. A román csendőrség tájékoztatása szerint csütörtök este a 112-es segélyhívóra érkezett erről bejelentés. Kiderült, hogy több turista Indiából, Nepálból és Új-Zélandról megfelelő felszerelés nélkül tartózkodott a helyszínen. A helyszínre érkező csendőrök megpróbálták elriasztani az állatot, de sikertelenül. A turistacsoportot végül levezették a lakott területre, volt, akit ölben vittek le, mert mezítláb nem tudott haladni, ahogy ezen a videón is látható.

„A beavatkozás korántsem volt egyszerű – a medveanya nagyon közel merészkedett, és egy pillanatnyi veszélyhelyzetben kis híján megsebesített egy csendőrt. Az úton az egyik turista megsérült, és nem tudott egyedül továbbmenni. Kollégáink segítettek neki és kézben vitték, de a legfontosabb, hogy minden turistát biztonságban le tudtak vezetni” – közölte a román csendőrség.